Инфляция в Украине в годовом измерении выросла до 9,6%: как изменились цены

Новости Бизнеса: В Государственной службе статистики сообщили, что цены на продукты питания в мае по сравнению с апреле текущего года выросли на 1%.

Инфляция в Украине в мае 2019 года составила 0,7% по сравнению 1% в апреле, 0,9% - в марте, 0,5% - в феврале и 1% - в январе, сообщила Государственная служба статистики Украины в понедельник.

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам мая текущего года ускорился до 9,6% с 8,8% в апреле и 8,6% в марте.

Базовая инфляция в мае 2019 года снизилась до 0,2%, тогда как в апреле ее показатель составлял 0,4%, марте - 1,2%, феврале - 0,2%, январе - 0,3%. В годовом измерении сохранилась на уровне апреля - 7,4% по сравнению с 7,6% в марте, 7,8% - в феврале и 8,3% - в январе.

На потребительском рынке Украины в мае по сравнению с апрелем текущего года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1%. Наиболее (на 11,9%) подорожали фрукты. На 1,7-0,7% выросли цены на мясо и мясопродукты, хлеб, сахар, овощи, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 15,3% подешевели яйца, на 2,5-0,2% - сало, молоко, рис, сыры, сметана.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в том числе на табачные изделия - на 2%, алкогольные напитки - на 0,6%.

Одежда и обувь подешевели на 1,5%, в частности, обувь – на 1,9%, одежда – на 1,1%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,7% произошло за счет снижения цен на природный газ на 4,2%. Вместе с тем произошло повышение платы за аренду жилья на 0,9%, тарифов на водоснабжение и канализацию – на 0,8%, содержание домов и придомовых территорий – на 0,7%.

Повышение цен на транспорт в целом на 1,5% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 4,1%.

Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году. Поквартальный прогноз Нацбанка Украины предполагал снижение годовой инфляции к концу первого квартала 2019 года до 8,4%, удержание ее на этом уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.