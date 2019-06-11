Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 июня 2019 года

Новости Бизнеса: Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 4 июня по 11 июня позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия остались прежними:

Средняя цена на батон была - 13,65 грн. На этой неделе та же цена.

Средняя цена на черный хлеб была - 21,18 грн. На этой неделе цена - 20,67 грн.

Цена на белый хлеб была 18,32 грн. На этой неделе цена осталась прежней.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,08 грн. Купить упаковку булок на этой неделе можно по той же цене.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты почти не изменились:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 28,06 грн. На этой неделе - 28,07 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 42,82 грн. На этой неделе та же цена.

Сметану (350 г) можно было купить за 20,94 грн. На этой неделе цена осталась прежней.

Цена за творог (180 г) была 23,68 грн. На этой неделе творог можно купить по той же цене.

Мясо:

Стоимость мяса на этой неделе увеличилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 135,94 грн. Цена на этой неделе - 137,44 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 109,95 грн. Новая цена - 111,28 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Крупы:

Цены на крупы на этой неделе почти не изменились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 16,63 грн. На этой неделе цена - 16,44 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 23,78 грн. На этой неделе та же цена.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,4о грн. Сейчас муку можно купить по цене - 15,06 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,89 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров увеличилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 22,43 грн. Цена на этой неделе осталась прежней.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 35,63 грн. Новая цена - 34,00 грн.

За соль (1,5 кг) требовали - 8,17 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Сахар (1 кг) стоил- 13,83 грн. Цена на этой неделе - 14,57 грн.