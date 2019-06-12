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Среда, 12.06.2019
В НБУ создадут подразделение по защите прав клиентов банков (Видео)
В НБУ создадут подразделение по защите прав клиентов банков (Видео)
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В НБУ создадут подразделение по защите прав клиентов банков (Видео)

В НБУ создадут подразделение по защите прав клиентов банков (Видео)
11:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Глава Нацбанка Украины Яков Смолий прогнозирует, что с появлением подразделения цепочка "жалоба - реакция - изменения в нормативные акты" станет короче.

Национальный банк Украины создает специальное подразделение по защите прав потребителей финансовых услуг. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий, выступая на форуме по финансовой инклюзии.

Он отметил, что Нацбанк рассчитывал на усиление защиты потребителей финансовых услуг в Украине на законодательном уровне, но парламент решил иначе.

"Однако это не повод оставлять людей один на один с их проблемами с банками и небанковскими финучреждениями. Сегодня с большим удовольствием сообщаю: Национальный банк берет на себя ответственность за защиту прав потребителей финансовых услуг и создает специальное подразделение, которое будет заниматься этими вопросами", - заявил Смолий.

По его словам, как и ранее, Нацбанк будет рассматривать обращения граждан, но цепочка "жалоба - реакция - изменения в нормативные акты" станет короче, что позволит сократить количество недоразумений между банками и их клиентами.

Также глава НБУ сообщил, что регулятор взял на себя лидерство и разработал видение будущей стратегии финансовой грамотности, чтобы подготовить молодежь к жизни в реальном мире, полном вызовов и быстрых изменений. Национальный банк Украины планирует обязать банки возвращать по требованию клиентов списанные мошенниками средства с платежных карт не позднее следующего рабочего дня.

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НБУ, Защита прав, Подразделение, Клиентов банков.
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