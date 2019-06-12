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Гройсман пригрозил увольнениями руководителям депо за ужасные поезда (Видео)

Гройсман пригрозил увольнениями руководителям депо за ужасные поезда (Видео)
11:55 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что руководителей депо, которые в сезон отпусков выпускают поезда в ненадлежащем состоянии, нужно увольнять.

Руководителей депо, выпускающих в рейсы пассажирские поезда в ненадлежащем техническом состоянии, надо увольнять. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Я не вмешиваюсь в управление компании ("Укрзализныця" - прим. ред.), но тех руководителей депо, которые выпускают на линии подвижной состав - который мы потом видим в СМИ, люди публикуют - я думаю, что таких руководителей надо просто очень быстро выбрасывать с занимаемых должностей. Этот вопрос к управлению. Собирайте нормальных людей, которые бы понимали, что то, что они выпускают на линию - это то, чем они сами бы хотели пользоваться", - отметил Премьер.

По его словам, правительство создало все необходимые условия для того, чтобы компания "Укрзализныця" была эффективной. При этом он добавил, что в разгар сезона отпусков украинцам иногда приходится путешествовать в "ужасных" условиях. 

Напомним, АО "Укрзализныця" обратилось в Верховную Раду и Кабинета министров с просьбой о выделении 7,1 млрд грн соответствующих назначений из государственного бюджета. Согласно сообщению на сайте "Укрзализныци", 7 млрд грн из бюджета, выделенных во исполнение закона о железнодорожном транспорте хватило бы на приобретение 250 пассажирских вагонов.

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Увольнение, Владимир Гройсман, Руководители депо, Ужасные поезда.
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