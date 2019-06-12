Эстония поможет реализовать "Государство в смартфоне" Зеленского

Новости Бизнеса: Эстонские эксперты предоставят техническую помощь для реализации проекта "Государство в смартфоне".

Цифровой лидер Евросоюза в сфере государственных услуг Эстония предоставит Украине экспертную и техническую помощь для реализации концепции ”Государство в смартфоне”, которая позволит сделать большинство предоставляемых украинцам госуслуг в электронном виде.

Об этом сказано на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского со ссылкой на итоги визита украинской делегации в Эстонию во главе с советником президента Михаилом Федоровым 10-11 июня.

«Мы получили очень положительную обратную связь относительно наших планов от эстонских экспертов, а также договорились о конкретной поддержке по проведению аудита реестров, развитию системы «Трембита», современной электронной идентификации SmartID и внедрению e-Residency. На каждой встрече мы чувствовали абсолютную открытость и желание помочь Украине», - цитирует пресс-служба Федорова.

В сообщении отмечается, что эстонский опыт в данном вопросе очень важен, так как именно Эстония первой в мире ввела электронное взаимодействие реестров и ID-карты, провела электронные выборы и достигла показателя онлайн-услуг в 99%, а также предоставила возможность получения «электронного гражданства».

«Наша цель - применить наиболее современные и инновационные технологии и подходы для внедрения концепции «Государство в смартфоне», чтобы сделать стремительный прыжок, пропустив несколько эволюционных этапов, где это возможно», - отметил советник президента.

Также со ссылкой на первого заместителя председателя Государственного агентства по вопросам электронного правительства Алексея Вискуба отмечается, что активное развитие системы электронного взаимодействия «Трембита», которая заработала в Украине в конце мая, должно привести к полному реинжинирингу всех неэффективных, забюрократизированных и коррупционных процессов в государстве.

«В Эстонии на базе аналога «Трембита» - X-Road построено 2 тыс. 691 е-взаимодействие. Когда в Украине будет не менее 100 таких взаимодействий - каждый гражданин уже почувствует, что услуги стали более простыми и удобными, а государство - прозрачным и эффективным», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе главы украинского государства напомнили, что уже на этой неделе начнутся экспертные обсуждения концепции «Государство в смартфоне». После чего документ будет обнародован с детальным планом действий на текущий год и стратегическими целями до 2024 года.