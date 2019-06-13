Скачать
Четверг, 13.06.2019
"Энергетическое" приложение должно быть подписано Зеленским до саммита Украина-ЕС
"Энергетическое" приложение должно быть подписано Зеленским до саммита Украина-ЕС
Когда дополнительная сессия ВНО-2019
Когда дополнительная сессия ВНО-2019
Американка Шилдс может побить рекорд Ломаченко
Американка Шилдс может побить рекорд Ломаченко
"Точно беременна": новое фото Кати Осадчей насторожило поклонников
"Точно беременна": новое фото Кати Осадчей насторожило поклонников

Trident Acquisitions предложили Украине инвестиции в размере $1 млрд

Trident Acquisitions предложили Украине инвестиции в размере $1 млрд
00:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Trident Acquisitions предлагает $1 млрд инвестиций в конкурсе на СРП участка черноморского шельфа.

Американская Trident Acquisitions Corp, подавшая одну из четырех заявок на конкурсе по разработке участка "Дельфин" на условиях Соглашения о разделе продукции (СРП) на шельфе Черного моря, заявляет о готовности вложить $1 млрд инвестиций.

"Мы предложили Украине инвестиции в размере $1 млрд, начало добычи через 3,5 года в случае обнаружения запасов и опытнейшую команду разработчиков оффшорных месторождений", – написал в Facebook CEO компании, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, в мае получивший украинское гражданство указом президента Петра Порошенко.

"Смотрим, что скажут конкуренты, держим кулаки и надеемся...", – добавил он.

Как сообщалось, 12 апреля 2019 года Кабинет министров объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях СРП. Срок действия соглашения – 50 лет. Победитель конкурса должен обеспечить геологическое изучение недр на участке, включая бурение не менее пяти скважин на протяжении первого этапа (пяти лет) геологоразведочных работ. Минимальный объем инвестиций, который должен быть осуществлен в данный период будет определен по результатам конкурса, но должен составлять не менее 1,5 млрд грн.

Согласно условиям конкурса, срок подачи заявок на участие в нем составлял 60 дней, что на 30 дней меньше срока, отпущенного для подачи заявок на конкурс по девяти участкам на суше. Экспертное сообщество, в том числе представители проекта по энергетической безопасности (ESP) Агентства США по международному развитию (USAID) неоднократно поднимали вопрос относительно того, что 60 дней недостаточно для проведения потенциальными участниками конкурса оценки геологической и юридической информации по данному участку. В начале июня, глава Администрации президента Андрей Богдан призвал Кабинет министров продлить на 60 дней срок приема заявок на участие в конкурсе по "Дельфину".

Инициатива о разработке участка "Дельфин" принадлежала еще одной американской компании – Frontera Resources Corporation, которая также подалась на конкурс.

Два других участника – подконтрольное Государственной нефтяной компанией Азербайджанской республики (ГНКАР) Caspian Drilling International Ltd и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине "Укрнафтобуриння".

Американская Trident Acquisitions Corp была учреждена в марте 2016 года как специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC). В середине прошлого года провела IPO на фондовой площадке NASDAQ, по итогам которого сообщила о привлечении $201,25 млн. Планировалось, что эти средства будут направлены на инвестиции в поглощение энергоактивов в Восточной Европе с фокусом на Украину.

Согласно годовому отчету за 2018 год, на 15 мая 2019 года Пономареву принадлежало 7% через Eastpower OÜ and Fivestar OÜ, где он также является директором. Среди других крупных акционеров и бенефициаров канадская Polar Asset Management Partners Inc. – 9,2%, Эндрю Вейсс (Andrew M. Weiss) и Weiss Asset Management LP с WAM GP LLC – 8,1%, Сандер Гербер (Sander Gerber) и Hudson Bay Capital Management LP – 6,3%.

Президентом компании и ее CFO выступает российский инвестбанкир Вадим Комиссаров, которому принадлежит около 0,44% акций, главным операционным директором – экс-руководитель Смарт-Холдинга Александр Тимофеев. Среди директоров также совладелец крупнейшей украинской торговой сети АТБ Геннадий Буткевич.

Согласно данным на конец марта этого года, активы Trident Acquisitions составляли $210,05 млн, из которых $205,28 млн были вложены в американские казначейские обязательства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Инвестиция, $1 млрд, Trident Acquisitions.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Досрочные выборы в Раду: Кого мы увидели в первой сотне списка "Слуга народа"
02 Анджелину Джоли перестали узнавать: актриса поправилась
03 Оригинальные поздравления с днем рождения 12 июня в прозе и открытках
04 Публичное слушание дела о роспуске Рады завершено: что дальше
05 Гороскоп на сегодня, 12 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Парубий подписал закон о процедуре импичмента президента
Парубий подписал закон о процедуре импичмента президента
В Марьинке уже практически нет &quot;серой зоны&quot;: ВСУ расположились вплотную у Донецка
ВСУ расположились вплотную у Донецка
Задержанных на протестах в Москве уже более 400 человек
Более 400 протестующих задержаны в Москве (Фото)
&quot;Никогда бы не хотела себе такого мужа&quot;: Алина Гросу о своей второй половинке
"Никогда бы не хотела себе такого мужа": Алина Гросу о своей второй половинке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь