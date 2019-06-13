Trident Acquisitions предложили Украине инвестиции в размере $1 млрд

Новости Бизнеса: Trident Acquisitions предлагает $1 млрд инвестиций в конкурсе на СРП участка черноморского шельфа.

Американская Trident Acquisitions Corp, подавшая одну из четырех заявок на конкурсе по разработке участка "Дельфин" на условиях Соглашения о разделе продукции (СРП) на шельфе Черного моря, заявляет о готовности вложить $1 млрд инвестиций.

"Мы предложили Украине инвестиции в размере $1 млрд, начало добычи через 3,5 года в случае обнаружения запасов и опытнейшую команду разработчиков оффшорных месторождений", – написал в Facebook CEO компании, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, в мае получивший украинское гражданство указом президента Петра Порошенко.

"Смотрим, что скажут конкуренты, держим кулаки и надеемся...", – добавил он.

Как сообщалось, 12 апреля 2019 года Кабинет министров объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях СРП. Срок действия соглашения – 50 лет. Победитель конкурса должен обеспечить геологическое изучение недр на участке, включая бурение не менее пяти скважин на протяжении первого этапа (пяти лет) геологоразведочных работ. Минимальный объем инвестиций, который должен быть осуществлен в данный период будет определен по результатам конкурса, но должен составлять не менее 1,5 млрд грн.

Согласно условиям конкурса, срок подачи заявок на участие в нем составлял 60 дней, что на 30 дней меньше срока, отпущенного для подачи заявок на конкурс по девяти участкам на суше. Экспертное сообщество, в том числе представители проекта по энергетической безопасности (ESP) Агентства США по международному развитию (USAID) неоднократно поднимали вопрос относительно того, что 60 дней недостаточно для проведения потенциальными участниками конкурса оценки геологической и юридической информации по данному участку. В начале июня, глава Администрации президента Андрей Богдан призвал Кабинет министров продлить на 60 дней срок приема заявок на участие в конкурсе по "Дельфину".

Инициатива о разработке участка "Дельфин" принадлежала еще одной американской компании – Frontera Resources Corporation, которая также подалась на конкурс.

Два других участника – подконтрольное Государственной нефтяной компанией Азербайджанской республики (ГНКАР) Caspian Drilling International Ltd и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине "Укрнафтобуриння".

Американская Trident Acquisitions Corp была учреждена в марте 2016 года как специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC). В середине прошлого года провела IPO на фондовой площадке NASDAQ, по итогам которого сообщила о привлечении $201,25 млн. Планировалось, что эти средства будут направлены на инвестиции в поглощение энергоактивов в Восточной Европе с фокусом на Украину.

Согласно годовому отчету за 2018 год, на 15 мая 2019 года Пономареву принадлежало 7% через Eastpower OÜ and Fivestar OÜ, где он также является директором. Среди других крупных акционеров и бенефициаров канадская Polar Asset Management Partners Inc. – 9,2%, Эндрю Вейсс (Andrew M. Weiss) и Weiss Asset Management LP с WAM GP LLC – 8,1%, Сандер Гербер (Sander Gerber) и Hudson Bay Capital Management LP – 6,3%.

Президентом компании и ее CFO выступает российский инвестбанкир Вадим Комиссаров, которому принадлежит около 0,44% акций, главным операционным директором – экс-руководитель Смарт-Холдинга Александр Тимофеев. Среди директоров также совладелец крупнейшей украинской торговой сети АТБ Геннадий Буткевич.

Согласно данным на конец марта этого года, активы Trident Acquisitions составляли $210,05 млн, из которых $205,28 млн были вложены в американские казначейские обязательства.