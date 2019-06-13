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Прокуратура: в Госбюджет Украины возвращено 2900000 грн

Прокуратура: в Госбюджет Украины возвращено 2900000 грн
07:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Госбюджет вернули деньги за несвоевременный ремонт истребителей МиГ-2.

Военная прокуратура Западного региона Украины в вернула в Государственный бюджет Украины 2900000 грн за несвоевременный ремонт и поставку истребителей МиГ-29, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"11 июня 2019 Хозяйственный суд. Киева частично удовлетворил иск военной прокуратуры Западного региона Украины и принял решение о взыскании с государственного предприятия "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" в Государственный бюджет Украины 2900000 грн" – говорится в сообщении, на официальном сайте Генпрокуратуры в среду вечером.

В частности, в марте 2018 между оборонным ведомством и указанным заводом был заключен договор на модернизацию двух самолетов МиГ-29. В связи с нарушением сроков выполнения работ, исполнитель должен был уплатить штрафные санкции. Однако, указанные обязательства завод в добровольном порядке не исполнил.

"Реагируя на выявленные нарушения и действуя в интересах Минобороны, военной прокуратурой заявлен иск о взыскании указанных средств за просрочку сроков модернизации военной техники", – подытожили в прокуратуре.

Суд согласился с доводами прокурора и обязал предприятие уплатить указанные средства.

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Прокуратура, Госбюджет, Деньги, Несвоевременный ремонт.
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