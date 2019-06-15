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Суббота, 15.06.2019
Герус: В платежках украинцы увидят более низкие цены на газ
Герус: В платежках украинцы увидят более низкие цены на газ
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Герус: В платежках украинцы увидят более низкие цены на газ

Герус: В платежках украинцы увидят более низкие цены на газ
03:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса: Андрей Герус: Цена на газ в июне снизилась на 6-7%.

Цена на газ в Украине уменьшилась на 6-7%. Граждане увидят это в платежках за июнь.

Такое обещание во время брифинга дал представитель Президента в Кабинете министров Андрей Герус, сообщает сайт Президента.

"Сейчас довольно благоприятная конъюнктура рынка газа. Стоимость снижалась, и есть возможность принять соответствующие решения. Президент ставит задачу искать способы снижения тарифов, чтобы такие решения принимались, как только появляются соответствующие возможности. Также следует отметить, что такое снижение цены на газ никак противоречит договоренностям с Международным валютным фондом", - пояснил он.

Герус подчеркнул, что тема цены на газ является важной для общества, а поэтому команда Президента Украины мониторит ситуацию по этому вопросу.

"Мы смотрим, каким образом Президент может помочь решать тарифные вопросы в рамках своей компетенции или на политическом уровне. И сейчас один из вопросов - помочь НАК "Нафтогаз" закупить как можно больше топлива в подземные хранилища, чтобы мы имели больше дешевого газа на будущее и могли спокойно пройти зиму даже в ситуации, если его транзит через Украину прекратится", - заявил представитель Президента в Кабмине.

Комментируя решение Конституционного Суда о неконституционности ряда статей Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", Герус отметил, что "необходимо принять новый закон о НКРЭКУ, где будут предусмотрены несколько иные процедуры назначения. Также должны быть внесены изменения в Конституцию, чтобы предсказать существование разных регуляторов, а также некоторых антикоррупционных органов", - сказал он, добавив, что речь идет о регуляторах, которые будут иметь специальный статус и не будут частью исполнительных органов.

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Он также заявил, что для Администрации Президента Зеленского не принципиально влиять на НКРЭКУ через назначения. Зато команда главы государства, как и общество, поддерживает обновление состава комиссии.

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Все по теме:

Газ, Цены, Тарифы, Кабмин, Владимир Зеленский, Андрей Герус, Платежка.
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