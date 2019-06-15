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В Украине возрастет стоимость регистрации объектов интеллектуальной собственности

В Украине возрастет стоимость регистрации объектов интеллектуальной собственности
22:22 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Кабмин увеличил стоимость регистрации торговых марок и патентов.

В Украине увеличили размер сборов за регистрацию объектов интеллектуальной собственности - патентов, торговых марок, авторских прав.

Соответствующее постановление Кабинет министров Украины опубликовал 14 июня, передает AIN.ua.

Регистрация торговой марки (знака) теперь стоит 4000 грн вместо 1000 грн. Еще по 4000 грн придется отдать за каждый дополнительный класс. А за использование слова "Украина" в ТМ придется заплатить 24 000 грн.

Если подавать заявление в электронном виде, предусмотрена 20% скидка.

Также подорожало владение патентами. Если раньше сбор за поддержание действительности патента начинался от 300 грн и упирался в 3800 после пятнадцатого года, то теперь сумма начинается от 600 и доходит до 30400 грн на двадцать пятом году владения патентом.

Но как и ранее, изобретатели могут платить лишь малую долю — 10% для авторов изобретения или 20% для создателей полезной модели или промышленного образца.

Новый ставки вступают в силу через месяц после публикации постановления.

Цены на регистрацию ТМ в Украине были одни из самых низких, и такими же останутся даже после повышения.

Национальная регистрация в других странах еще дороже: в США электронная подача стоит 225 долларов, а бумажная — 475 долларов. В некоторых странах СНГ это обойдется в 275 долларов.

"Обсуждение повышения цен велось уже больше года, и государство обосновывало это тем, что это повлияет на улучшение качества услуг. Сейчас стандартный срок рассмотрения заявки на регистрацию может доходить до 24 месяцев, и, конечно, это связано с их количеством. Например, только за май было подано 3468 заявок на регистрацию знаков для товаров и услуг", - прокомментировал юрист Максим Попов.

"После повышения все ждут, что сроки станут меньше, ведь и заявок будет меньше, и государство должно будет повысить качество и скорость их рассмотрения. Также повышение поможет немного снизить патентный троллинг и сквоттеров, которые занимают ТМ, чтобы потом заработать на продаже", - отметил он.

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Кабмин, Авторские права, Патент, Торговая марка, Интеллектуальная собственность.
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