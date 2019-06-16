Скачать
Воскресенье, 16.06.2019
Кубив сообщил, какие украинские проекты нуждаются в финансировании ЧБТР
Кубив сообщил, какие украинские проекты нуждаются в финансировании ЧБТР
При Минветеранов создадут группу женской реабилитации
При Минветеранов создадут группу женской реабилитации
Сарри официально возглавил Ювентус
Сарри официально возглавил Ювентус
"С праздником!": Оля Фреймут показала, как отмечает Троицу
"С праздником!": Оля Фреймут показала, как отмечает Троицу

Кубив сообщил, какие украинские проекты нуждаются в финансировании ЧБТР

Кубив сообщил, какие украинские проекты нуждаются в финансировании ЧБТР
16:56 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Первый вице-премьер-министр Степан Кубив призвал Черноморский банк торговли и развития увеличить финансирование украинских проектов развития.

Первый вице-премьер-министр – министр экономразвития и торговли Степан Кубив призвал Черноморский банк торговли и развития расширить финансирование проектов в Украине, Об этом Кубив сказал на 21-м Ежегодном заседании Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), которое состоялось в г. Стамбул, Турецкая Республика, сообщает Правительственный портал.

"Важно, что Совет директоров расширяет деятельность банка и за 2018 год одобрил 28 новых проектов на сумму 569,7 млн евро. В то же время важно, чтобы активный портфель проектов в Украине соответствовал уровню нашего вклада в акционерный капитал Банка, то есть 13,5%, а не 6%, как мы наблюдаем сейчас. Призываю руководство Банка расширить присутствие ЧБТР в Украине и увеличить финансирование украинских проектов развития", - подчеркнул Кубив в своем выступлении.

Он также отметил, что Украина приветствует расширение сотрудничества ЧБТР с международными партнерами и подписание Соглашения о сотрудничестве с Фондом международного развития ОПЕК (OFID) в 2018 году.

"Результатом должно стать, в частности, софинансирования проектов частного сектора и торговых операций. В итоге это будет способствовать экономическому и социальному развитию стран Черноморского региона. Увеличение объема операций в реальном секторе экономики, в частности энергетике, перерабатывающей промышленности, поддержка малого и среднего предпринимательства. Это будет создавать новые рабочие места и наибольшую добавленную стоимость", - подчеркнул Кубив.

Он также добавил, что при оценках перспективных проектов, прежде всего, будут оцениваться экономические критерии при принятии решений Банка.

"ЧБТР по природе своей деятельности является банком развития, должна способствовать и финансировать региональные проекты публичного и частного сектора стран-членов, в частности и Украины. В частности, развитие цифровой экономики и цифровой инфраструктуры в регионе Черного моря, поскольку это - инвестиции в общую безопасность, новое измерение торговли, лучшие социальные и государственные услуги, образование, следовательно - лучшее будущее и лучшее качество жизни человека", - отметил Степан Кубив.

Также он предложил провести очередные 22 Ежегодное собрание Черноморского банка торговли и развития в 2020 году в Украине.

Гройсман: "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения

Как известно, Черноморский банк торговли и развития - международная организация, которая объединяет 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества, созданная для развития торгово-экономического сотрудничества, поддержания мира, стабильности и процветания в Черноморском бассейне, которая призвана содействовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Увеличение, Степан Кубив, Финасирование, Черноморский банк торговли, Украинские проекты развития.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Святой Троицы 2019: оригинальные СМС-поздравления с праздником
02 Порошенко назвал кандидатов-мажоритарщиков от своей партии
03 Святая Троица 2019: что категорически нельзя делать в этот день
04 Троица 2019: поздравления в стихах, прозе и открытках
05 Тайсон Фьюри - Том Шварц. Видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гройсман поздравил украинцев с Троицей: Желаю теплых и радостных мыслей
Гройсман поздравил украинцев с Троицей
Прогноз погоды в Украине на Троицу: сохранится жара до +34°, местами дожди
Погода в Украине на Троицу
Для крымчан начнут действовать новые правила въезда на материковую Украину
Изменятся правила въезда на материковую Украину для крымчан
Том Хэнкс ограбил магазин: что известно
Том Хэнкс ограбил магазин: что известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь