Кубив сообщил, какие украинские проекты нуждаются в финансировании ЧБТР

Новости Бизнеса: Первый вице-премьер-министр Степан Кубив призвал Черноморский банк торговли и развития увеличить финансирование украинских проектов развития.

Первый вице-премьер-министр – министр экономразвития и торговли Степан Кубив призвал Черноморский банк торговли и развития расширить финансирование проектов в Украине, Об этом Кубив сказал на 21-м Ежегодном заседании Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), которое состоялось в г. Стамбул, Турецкая Республика, сообщает Правительственный портал.

"Важно, что Совет директоров расширяет деятельность банка и за 2018 год одобрил 28 новых проектов на сумму 569,7 млн евро. В то же время важно, чтобы активный портфель проектов в Украине соответствовал уровню нашего вклада в акционерный капитал Банка, то есть 13,5%, а не 6%, как мы наблюдаем сейчас. Призываю руководство Банка расширить присутствие ЧБТР в Украине и увеличить финансирование украинских проектов развития", - подчеркнул Кубив в своем выступлении.

Он также отметил, что Украина приветствует расширение сотрудничества ЧБТР с международными партнерами и подписание Соглашения о сотрудничестве с Фондом международного развития ОПЕК (OFID) в 2018 году.

"Результатом должно стать, в частности, софинансирования проектов частного сектора и торговых операций. В итоге это будет способствовать экономическому и социальному развитию стран Черноморского региона. Увеличение объема операций в реальном секторе экономики, в частности энергетике, перерабатывающей промышленности, поддержка малого и среднего предпринимательства. Это будет создавать новые рабочие места и наибольшую добавленную стоимость", - подчеркнул Кубив.

Он также добавил, что при оценках перспективных проектов, прежде всего, будут оцениваться экономические критерии при принятии решений Банка.

"ЧБТР по природе своей деятельности является банком развития, должна способствовать и финансировать региональные проекты публичного и частного сектора стран-членов, в частности и Украины. В частности, развитие цифровой экономики и цифровой инфраструктуры в регионе Черного моря, поскольку это - инвестиции в общую безопасность, новое измерение торговли, лучшие социальные и государственные услуги, образование, следовательно - лучшее будущее и лучшее качество жизни человека", - отметил Степан Кубив.

Также он предложил провести очередные 22 Ежегодное собрание Черноморского банка торговли и развития в 2020 году в Украине.

Как известно, Черноморский банк торговли и развития - международная организация, которая объединяет 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества, созданная для развития торгово-экономического сотрудничества, поддержания мира, стабильности и процветания в Черноморском бассейне, которая призвана содействовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона.