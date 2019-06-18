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Какая стоимость продуктов по состоянию на 18 июня 2019 года

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Какая стоимость продуктов по состоянию на 18 июня 2019 года
16:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 11 июня по 18 июня позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия остались прежними:

Средняя цена на батон была - 13,65 грн. На этой неделе прежняя цена.

Средняя цена на черный хлеб была - 20, 67 грн. На этой неделе цена осталась прежней.

Цена на белый хлеб была 18,32 грн. На этой неделе та же цена.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,08 грн. Купить упаковку булок на этой неделе можно по той же цене.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты почти не изменились:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 28,07 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Цена за пачку масла (200 г) была - 42,82 грн. Цена на этой неделе - 43,29 грн.

Сметану (350 г) можно было купить за 20,94 грн. На этой неделе та же цена.

Цена за творог (180 г) была 23,68 грн. На этой неделе творог можно купить за 23,31 грн.

Мясо:

Мясо на этой неделе упало в цене:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 137,44 грн. Цена на этой неделе - 135,94 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 111,28 грн. Новая цена - 103,45 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе цена сала не изменилась.

Крупы:

Цены на крупы на этой неделе не изменились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 16,44 грн. На этой неделе цена - 16,63 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 23,78 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,о6 грн. Стоимость муки на этой неделе не изменилась.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,89 грн. На этой неделе та же цена.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров осталась прежней:

Цена на яйца (10 шт.) была - 22,43 грн. Цена на этой неделе та же цена.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 34,00 грн. Новая цена - 29,30 грн.

За соль (1,5 кг) требовали - 8,17 грн. На этой неделе та же цена.

Сахар (1 кг) стоил- 14,57 грн. Цена на этой неделе - 14,45 грн.

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