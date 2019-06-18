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В МЭРТ назвали главные украинские товары на экспорт

В МЭРТ назвали главные украинские товары на экспорт
14:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Министерство экономического развития подсчитало, что за 4 месяца 2019 года экспорт товаров из Украины вырос на 6% по сравнению с 2018 годом.

За четыре месяца 2019 года Украина увеличила экспорт товаров на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше всего поставлено на внешние рынки продуктов растительного происхождения, металлов и изделий из них. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства экономического развития и торговли Украины в Facebook.

"Украина в январе-апреле 2019 года экспортировала товаров на 16,3 млрд долларов, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 208 стран мира", - говорится в сообщении.

Так, больше всего Украина экспортировала товаров следующих групп:

  • продукты растительного происхождения - 3,9 млрд долларов;
  • недрагоценные металлы и изделия из них - 3,6 млрд долларов;
  • жиры и масла животного или растительного происхождения - 1,5 млрд долларов;
  • минеральные продукты - 1,5 млрд долларов.

Отмечается, что Европейский Союз - главный торговый партнер Украины с долей в 42,4% от общего объема экспорта. В ЕС в январе-апреле 2019 года украинские экспортеры продали товаров на 6,9 млрд долларов, что составляет 4,8%.

Ранее сообщалось, что в апреле 2019 года экспорт молочных продуктов принес Украине 23 млн долл., что на 4,5% меньше, чем в прошлом году. Сокращение продаж показали группы сливочное масло, творог и сыворотка. А вот продажи цельномолочной продукции и сухого молока, наоборот, растут.

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Рост, МЭРТ, Экспорт товаров, Список товаров для экспорта из Украины.
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