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Герус заявил, что тариф "Роттердам+" не работает в Украине с конца мая

Герус заявил, что тариф "Роттердам+" не работает в Украине с конца мая
12:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Согласно тарифам угольных электростанций, в первую декаду июня тариф ТЭС по формуле Роттедам+ снизился до 1,43 гривен, что на 29% ниже тарифа.

Тепловая генерация де-факто уже не зарабатывает на формуле Роттердам+. Об этом заявил представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус в Facebook. Он добавил, что об этом свидетельствуют тарифы угольных электростанций.

"По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, расчетный тариф ТЭС по формуле Роттедам+, который должен был быть в первом полугодии 2019 года, должен был составлять 2 грн за кВт-час. Однако уже в последнюю декаду мая такой тариф упал до 1,53 грн/кВт-час, что на 24% ниже. За первую декаду июня тариф еще снизился - до 1,43 грн, что на 29% ниже соответствующего тарифа согласно Роттердам+", - отметил он.

Таким образом, за июнь угольные электростанции получат примерно на 1,5 млрд грн меньше денег, чем получили бы при фактическом тарифе Роттердам+, отметил Герус.

"В общем за второй квартал 2019 года при фактической формуле Роттердам+ тарифная выручка была бы на 3 млрд грн больше. Если честно, то некоторые угольные электростанции в июне будут даже убыточными - ну ничего, придется также затянуть пояс.Фактическая ликвидация Роттердам+ состоялась благодаря действиям широкого круга лиц, большому публичному резонансу, освещению этой коррупционной формулы в медиа, социальных сетях и так далее", - написал он.

Справка. Формула "Роттердам+" была утверждена постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2016 года "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии". Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, производимую ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен).

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В НКРЭКУ заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона. Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством.

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Тариф, Роттердам, Снижение, Угольніе єлектростанции.
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