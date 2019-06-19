Рост экономики Украины в первом квартале превысил прогноз

Новости Бизнеса: Госстат улучшил показатель роста экономики Украины в первом квартале до 2,5% в годовом выражении.

Рост реального ВВП Украины в первом квартале 2019 года в годовом выражении - по сравнению с первым кварталом 2018 года - составил 2,5%, замедлившись с 3,5% кварталом ранее, но оказавшись выше обнародованной ранее оперативной оценки о росте на 2,2%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора рост реального ВВП составил 0,3%, что также лучше оперативной оценки на уровне 0,2%.

Отмечается, что номинальный ВВП в первом квартале составил 807,8 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека – 19,179 тыс. грн.

По данным Государственной службы статистики Украины, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют рост экономики Украины в текущем году на 2,7%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.