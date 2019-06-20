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Польша готова помочь Украине с транзитом газа

Польша готова помочь Украине с транзитом газа
03:40 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Бизнеса: Польша предлагает соединить свой газопровод с украинской ГТС.

Польша готова запустить газопровод на 2 миллиарда кубометров, который соединит польскую газотранспортную систему с украинской в Германовицях.

Об этом сообщил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, пишет dt.ua.

"Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицях. Его пропускная способность составляет 2 млрд кубометров. Это немного, но когда Украине нужна срочная помощь, мы готовы ее предоставить", - заявил Наимский.

Гройсман сообщил, что закон запрещает приватизацию ГТС

Он также подчеркнул, что на данный момент Польша ждет решения от украинской стороны.

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Польша, ГТС, Транзит газа, Петр Наимский.
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