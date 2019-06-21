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МЭРТ и IFC группы Всемирного банка подписали меморандум о сотрудничестве

МЭРТ и IFC группы Всемирного банка подписали меморандум о сотрудничестве
08:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Отмечается, что сразу после подписания Меморандума IFC начнет разработку ряда документов и обучение персонала для старта практической работы над проектами.

Первый вицепремьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив подписал Меморандум о взаимодействии между Министерством экономического развития и торговли Украины и Международной финансовой корпорацией (IFC) группы Всемирного банка.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Сегодня, 20 мая, первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины подписал Меморандум о взаимодействии между Министерством экономического развития и торговли Украины и Международной финансовой корпорацией (IFC) группы Всемирного банка", - говорится в сообщении.

По словам Кубива, этот документ позволит Минэкономразвития получить экспертную поддержку консультантов Международной финансовой корпорации для старта работы Агентства по вопросам поддержки государственно-частного партнерства в Украине.

"Запуск Агентства будет способствовать реализации качественно новых проектов, прежде всего в сфере украинской инфраструктуры. Это обеспечит прирост инвестиций, сформирует новые рабочие места и будет способствовать росту поступлений в бюджеты всех уровней", - отметил Кубив.

Также первый вице-премьер отметил важность привлечения лучшего мирового опыта по развитию проектов государственно-частного партнерства и поблагодарил Международную финансовую корпорацию за готовность делиться этим опытом с украинскими коллегами. 

"В каждой стране существует уникальный подход к работе учреждений, внедряющих механизмы государственно-частного партнерства. Основными функциями украинского Агентства станет идентификация проектов ГЧП, подготовка технико-экономических обоснований для государственных партнеров, помощь в подготовке конкурсной документации, проведение тренингов и конференций и тому подобное. Все это будет способствовать внедрению качественных и инвестиционно-привлекательных проектов в транспортной, коммунальной, энергетической, социальной и других сферах, которые станут выгодными для инвесторов, экономики и общества Украины", - отметил Кубив.

Также Кубив сказал, что сразу после подписания Меморандума Агентство начнет разработку ряда документов и обучение персонала для старта практической работы над проектами.

Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства (агентство ГЧП) основано на государственной собственности и относится к сфере управления Минэкономразвития. Основной функцией Агентства является осуществление мер по реализации в Украине качественных и инвестиционно-привлекательных проектов ГЧП в разных сферах экономики.

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Всемирный банк, МЭРТ, Степан Кубив, IFC.
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