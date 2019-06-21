Гройсман: ГТС должна находиться в собственности государства

Новости Бизнеса: Украинская ГТС не может и не будет приватизирована, правительство не обсуждало этот вопрос.

Украинская газотранспортная система (ГТС) является стратегическим активом, она не может и не будет приватизирована, заверил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Однозначно говорю: ГТС Украины не может и не должна быть приватизированной. Она должна находиться в собственности государства. Все остальное - ложь. Людей под выборы запугивают. Гарантирую, что ни я, ни правительство не принимали никаких решений по этому поводу", - сказал Гройсман в эфире телеканала "Украина" в пятницу.

Ранее в пятницу лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что партия обратилась в Государственное бюро расследований (ГБР) с заявлением о совершении преступления – доведении до искусственного банкротства украинской ГТС. По ее словам, заявление зарегистрировано и включено в Единый реестр досудебных расследований.

Тимошенко указала, что пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволил передавать ГТС в управление, в концессию или приватизировать.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман уже заверял, что не допустит приватизации газотранспортной системы Украины.