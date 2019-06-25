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Маркарова рассказала, как идут переговоры Украины и МВФ

Маркарова рассказала, как идут переговоры Украины и МВФ
11:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозирует, что новая программа с МВФ может быть заключена на 3 года, но об объемах финансирования уточнять не стала

Новая программа финансирования, переговоры по которой Украина ведет с МВФ, может быть заключена на три года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов Оксану Маркарову.

Министр заметила, что действующая программа была заключена на период выборов.

"В определенном смысле эта программа сделала то, что должна была сделать", - сказала Маркарова.

"Учитывая то, что инвесторы заинтересованы во внутренних облигациях Украины, правительство, вероятно, не будет продавать больше долгов на международных рынках в 2019 году. В этом месяце было продано 1 млрд евро долгов. Мы уже видим, что превышаем бюджетные прогнозы финансирования за счет местных займов", - отметила глава Минфина.

О каких именно объемах финансирования может идти речь в новой программе, Маркарова уточнять не стала.

Ранее сообщалось, что Украина работает над подготовкой к возможному запуску в конце 2019 года новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) на 3-4 года. Для новой программы есть хорошие стартовые условия: в течение последних 14 кварталов экономика растет стабильно, хотя и не стремительно, наблюдается приемлемый уровень инфляции и рост резервов, а также улучшение показателей в рейтинге Doing Business.

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Украина, МВФ, Министр финансов Украины, Оксана Маркарова, Новая программа.
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