Скачать
Четверг, 27.06.2019
НАТО продолжит поддерживать Украину вне зависимости от ситуации с ДРСМД
НАТО продолжит поддерживать Украину вне зависимости от ситуации с ДРСМД
Выборы в Раду: как будет выглядеть бюллетень
Выборы в Раду: как будет выглядеть бюллетень
Уайт: Бой Джастина Бибера и Тома Круза станет самым прибыльным в истории
Уайт: Бой Джастина Бибера и Тома Круза станет самым прибыльным в истории
СМИ: из-за истощения голливудская актриса потеряла сознание
СМИ: из-за истощения голливудская актриса потеряла сознание

Комитет палаты представителей США поддержал законопроект о санкциях против трубопроводов РФ

Комитет палаты представителей США поддержал законопроект о санкциях против трубопроводов РФ
00:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Комитет Палаты представителей США поддержал законопроект о санкциях на поставки оборудования для российских трубопроводных проектов.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно поддержал законопроект о санкции на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Только что Комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкции на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов. Спасибо автору законопроекта Адаму Кинзингеру (Adam Kinzinger), председателю комитета Элиоту Энгелю (Eliot Engel), члену комитета Майклу Макколу (Michael McCaul) и всем конгрессменам, которые поддержали это крайне важное для международной энергетической безопасности решение", - написал Коболев на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

По его словам, решение комитета – это важный шаг на пути к принятию санкций.

"Учитывая единодушную поддержку инициативы, ожидаем, что в июле законопроект одобрит Палата представителей. Учитывая, что за принятие документа выступают представители как Республиканской, так и Демократической партий, он имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписанным президентом США уже в августе", - прогнозирует глава "Нафтогаза Украины".

НАТО продолжит поддерживать Украину вне зависимости от ситуации с ДРСМД

Коболев напомнил, этот законопроект "с хирургической точностью направлен против политических газопроводных проектов Кремля" и не затрагивает других интересов.

"Только совместными усилиями мы сможем остановить строительство Nord Stream-2 и реализацию других проектов, которые наносят огромный ущерб международной энергетической безопасности", - подчеркнул Коболев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Россия, Нафтогаз, Санкции, Андрей Коболев, Северный поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 КМУ поддержал назначение глав восьми ОГА, предложенных Президентом
02 Семь стран устроили демарш в ПАСЕ из-за возвращения РФ
03 Возвращение РФ в ПАСЕ: подробности скандального решения
04 Парубий прокомментировал решение ПАСЕ
05 Президент внес в ВРУ законопроект о снижении стоимости электроэнергии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский встретился с руководством НАН
Зеленский встретился с руководством НАН
Пейчинович-Бурич избрана главой Совета Европы
Пейчинович-Бурич избрана главой Совета Европы
Семь стран устроили демарш в ПАСЕ из-за возвращения РФ
Семь стран устроили демарш в ПАСЕ из-за возвращения РФ
Вне конкуренции: Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в рейтинге самых влиятельных людей Великобритании
Вне конкуренции: Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в рейтинге самых влиятельных людей Великобритании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь