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США выделят $4 миллиона на строительство в Украине хранилищ для боеприпасов

США выделят $4 миллиона на строительство в Украине хранилищ для боеприпасов
12:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Госдепартамент США выделит 4 млн долларов на выполнение Меморандума о строительстве хранилищ на арсеналах, базах и складах хранения боеприпасов в Украине.

Госдепартамент США подтвердил выделение 4 млн долларов для реализации целей Меморандума о строительстве хранилищ на арсеналах, базах и складах хранения боеприпасов Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"7 мая 2019 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и неправительственной организацией The Halo Trust по построению хранилищ на арсеналах, базах и складах хранения боеприпасов Вооруженных Сил Украины. Реализация указанного Меморандума будет осуществляться исключительно за счет донора, которым является Государственный Департамент США, о чем 25 июня этого года во время очередного заседания Рабочей группы по вопросам нераспространения и экспертного контроля в Вашингтоне был подписан Меморандум ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно меморандуму, Государственный Департамент США подтвердил выделение неправительственной организации The Halo Trust 4 миллионов долларов США для реализации целей Меморандума о строительстве хранилищ на арсеналах, базах и складах хранения боеприпасов Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в 2018 году подсчитали, что за пять лет войны и всевозможных учений и маневров Вооруженные силы потратили примерно до 70 тыс. т боеприпасов, то есть потери на взорванных складах в три раза превышают затраты на боеприпасы за время войны в течение пяти лет.

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Все по теме:

Украина, США, Помощь, Базы, Склады, Арсеналы, Хранение боеприпасов, Строительство хранилищ.
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