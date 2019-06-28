Юнкер назвал Украину одним из важнейших торговых партнеров ЕС

Новости Бизнеса: Украина попала в список ключевых торговых партнеров Евросоюза по версии президента Еврокомисии Жан-Клода Юнкера.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что экономический успех Евросоюза достигнут благодаря развитым торговым отношениям с внешним миром, и назвал Украину среди ключевых торговых партнеров Евросоюза.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции перед началом встречи G20 - «большой двадцатки», - в японском городе Осака (Osaka). Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Европейской комиссии.

Президент Еврокомиссии напомнил, что Евросоюз уже семь лет подряд обеспечивает экономический рост, и каждая из стран-членов вносит свой вклад в этот прогресс.

«Значительная часть этого успеха достигнута благодаря тому, что Европа открыта для честного бизнеса. Евросоюз является крупнейшим торговым партнером для 80 стран по всему миру. Мы заключили 72 торговых соглашения, и только по мандату этой Еврокомиссии открыли торговые отношения с 15-ю странами - от Канады и Японии до Украины и Эквадора. Много хороших новостей еще впереди. В это воскресенье мы подпишем новое соглашение между ЕС и Вьетнамом по торговле и инвестициям», - сказал Жан-Клод Юнкер.

Он отметил, что проблемы, с которыми сталкивается человечество, являются глобальными. Среди них - климатические изменения, новые вызовы, связанные с бурным технологическим и цифровым развитием. Все они нуждаются в общем и всеобъемлющем ответе в рамках многонациональной мировой системы.

«Наше послание миру четкое и понятное: Европа намерена поддержать, - и если необходимо, - усовершенствовать, мировую систему, основанную на законах. Мы готовы работать со всеми для того, чтобы это произошло», - добавил Президент Еврокомиссии.