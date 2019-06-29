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Омелян обсудил с руководством Почтовой Службы США возможность запуска Amazon в Украине

Омелян обсудил с руководством Почтовой Службы США возможность запуска Amazon в Украине
14:46 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса: Омелян хочет запустить в Украине сервис Amazon.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в рамках поездки в США провел встречу с начальством Почтовой Службы США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мининфраструктуры Украины, передает УНН.

Омелян заявил, что электронная коммерция в Украине стремительно развивается, а национальный почтовый оператор страны успешно работает с мировыми интернет-магазинами, обеспечивая доставку товаров в Украину

"Украинцы закажут товары со всего мира, спрос на товары растет, однако актуальным вопросам остается доставка. Мы заинтересованы привести Amazon - крупнейшая в мире по обороту компании, продающей товары и услуги через Интернет, в Украину. Спрос есть, но нет прямого решения по доставке", - заявил глава Мининфраструктуры.

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Он предложил американской стороне рассмотреть возможность разработки и подписания соглашения между Укрпочтой и Почтовой службой США, а также пригласил представителей Почтовой службы США осуществить визит в Украину.

Представители Почтовой службы США выразили готовность проработать этот вопрос.

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Мининфраструктуры, Amazon, Укрпошта, Почтовая служба США, Владимир Омелян.
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