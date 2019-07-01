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В Украине упразднена формула "Роттердам+"

В Украине упразднена формула "Роттердам+"
13:24 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса: С 1 июля в Украине прекратила действовать формула ценообразования на электричество "Роттердам+".

С 1 июля 2019 года в Украине прекращено действие формулы "Роттердам+". Это связано с переходом к новому рынку электроэнергии. 

В августе 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, упразднила формулу ценообразования на электричество "Роттердам+".

Проект постановления обнародован на официальном сайте НКРЭКУ.

Согласно документу, с начала действия нового рынка электроэнергии признаются утратившими силу целый ряд нормативных документов, ранее регламентирующих работу украинской энергетики. 

В перечне документов, которые отменили, постановление НКРЭКУ №289 от 03.03.2016 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии", более известное под названием "Роттердам+". 

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Данное решение НКРЭКУ объясняет необходимостью упорядочения нормативной базы деятельности на рынке электрической энергии Украины и для обеспечения своевременной подготовки участников рынка электрической энергии Украины к работе нового рынка электрической энергии.

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Энергетика, Электроэнергия, Роттердам, НКРЭКУ.
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