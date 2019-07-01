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Украина установила рекорд по экспорту зерна

Украина установила рекорд по экспорту зерна
15:48 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: За период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года Украина увеличила экспорт зерна на четверть по сравнению с предыдущим маркетинговым годом.

Украина в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, 1 июля 2018 - 30 июня 2019) поставила на внешние рынки 49,7 млн тонн зерна, что на 26,1% больше, по сравнению с предыдущим маркетинговым годом, и является рекордом за всю историю независимости государства, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, экспорт пшеницы сократился на 8,8%, по сравнению с 2017-2018 МГ, и составил 15,6 млн тонн.

Экспорт ячменя сократился на 18,6%, до 3,6 млн тонн. В то же время, экспорт кукурузы за отчетный период увеличился в 1,6 раз, до 29,8 тыс. тонн.

Кроме того, в 2018-2019 маркетинговом году было экспортировано 300 тыс. тонн муки, что на 27% меньше, чем в прошлом маркетинговом году.

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В предыдущем 2017-2018 МГ украинские аграрии экспортировали 39,4 млн тонн зерновых. В 2016-2017 МГ экспорт составил 43,8 млн тонн зерновых.

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Украина, Экспорт, Зерновые, Сельское хозяйство.
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