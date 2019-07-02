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Урожай 2019: украинцы намолотили более 6 миллионов тонн зерна

Урожай 2019: украинцы намолотили более 6 миллионов тонн зерна
22:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Украине уже намолотили более 6 миллионов тонн зерна нового урожая.

Уборку ранних зерновых и зернобобовых культур начали в 20 областях Украины. В общем уже намолочено 6,1 млн тонн зерна, что составляет 19% от прогнозируемого урожая.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"По состоянию на 2 июля в 20 областях Украины аграрии начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур. Так, намолочено 6,1 млн тонн зерна (19% к прогнозу) с площади 1,9 млн га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности, собрано: пшеницы - 3,4 млн тонн с площади 1,0 млн га или 15% к прогнозу; ячменя - 2,5 млн тонн с площади 750 тыс. га или 30% к прогнозу; гороха - 267 тыс. тонн с площади 128 тыс. га или 45% к прогнозу.

Продолжается также уборка озимого рапса, которого обмолочено на площади 277 тыс. га или 21% к прогнозу и собрано 539 тыс. тонн при урожайности 19,5 ц /га.

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Экономика, Зерно, Минагрополитики, Пшеница, Аграрии.
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