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Среда, 03.07.2019
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Зеленский в Канаде призвал инвестировать в Украину

Зеленский в Канаде призвал инвестировать в Украину
20:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса: Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в Украину.

Президент Владимир Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в Украину в ІТ-отрасль, производство "зеленой" энергии и добычу полезных ископаемых.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, в Торонто Зеленский встретился с представителями бизнеса, которые входят в Economic Club of Canada.

"Инвестируйте в Украину! Почему? Потому что мы - одна из самых перспективных стран с большим потенциалом роста", - призвал президент. Среди отраслей, которые могут заинтересовать инвесторов, он назвал ІТ, производство "зеленой" энергии и добычу полезных ископаемых. В частности, канадская компания Brookfield уже инвестирует десятки миллионов долларов в строительство ІТ -центра во Львове. "Мы очень заинтересованы в реализации не менее пяти таких проектов в основных городах, где сконцентрирован ІТ -бизнес и соответствующие университеты", - подчеркнул президент.

По его словам, особой темой является восстановление Донбасса, поэтому проекты по инвестированию в этот регион будут рассматриваться в первую очередь.

Зеленский также предложил создать специальный инвестфонд для совместного инвестирования канадцев украинского происхождения в проекты в Украине. "Как президент Украины могу гарантировать полную поддержку реализации такого проекта и защиту инвестиций. Для этого создается отдельная команда", - добавил он.

Глава государства отметил, что в Украине назначено новое руководство Службы безопасности, Государственной пограничной службы, Государственной налоговой и таможенной служб. "Их главная задача - побороть контрабанду и коррупцию, срочно прекратить давление на "белый" бизнес. Постепенно увольняются люди, которых связывали с рейдерством и манипуляциями с государственными реестрами", - подчеркнул он.

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Зеленский убежден, что потенциал поступлений в государственный бюджет Украины вследствие прекращения контрабанды, преодоления коррупции и выведения экономики из тени предварительно оценивается почти в 10 миллиардов долларов в год.

"Нам нужны справедливые суды. Сейчас украинской судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы. Мы это изменим. Наша команда готовит для этого отдельный план", - заметил президент.

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Инвестиции, Канада, Владимир Зеленский.
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