Маркарова: Украина - это стабильный, безопасный и предсказуемый рынок

Новости Бизнеса: По данным министра финансов, экономика Украины растет 14 кварталов подряд.

Экономика Украины демонстрирует рост уже четырнадцать кварталов подряд, что создает благоприятные условия для привлечения инвестиций в нашу страну.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины со ссылкой на выступление руководителя министерства Оксаны Маркаровой на Третьей международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходила в Торонто (Канада) 2- 4 июля.

"Нельзя достичь реальных результатов без желания меняться. С 2014 года мы не просто механично двигаемся по пути реформ, мы системно преобразовываем Украину. Наша экономика растет уже 14 кварталов подряд, а взвешенная фискальная политика позволила в 2018 году снизить показатель соотношения госдолга к ВВП до 52,3%", - цитирует пресс-служба Маркарову.

В сообщении также отмечается, что правительству удалось снизить показатель уклонения от уплаты налогов благодаря успешной реформе Государственной фискальной службы, а среднесрочное планирование позволило вести взвешенную фискальную, бюджетную и долговую политику.

Эти факторы, по словам Маркаровой, создают благоприятные условия для привлечения инвестиций в нашу страну.

"Украина - это стабильный, безопасный и предсказуемый рынок, который развивается и в который следует вкладывать средства. Мы делаем все, чтобы обеспечить равные права для всех игроков рынка…Все это на фоне улучшения макроэкономических показателей создает благоприятные условия для привлечения инвестиций в страну", - отметила глава Минфина.

По данным Государственной службы статистики, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.