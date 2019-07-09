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Гройсман рассказал об окне возможностей для наращивания торговли с ЕС

Гройсман рассказал об окне возможностей для наращивания торговли с ЕС
01:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: КМУ

Новости Бизнеса: Правительство работает над расширением торговли с ЕС.

В следующем году у Украины будет новое окно возможностей для дальнейшего развития торговли с Евросоюзом.

Об этом Владимир Гройсман сказал в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

Премьер-министр отметил, что Кабмин готов как к переговорам по этому вопросу, так и к реализации новых возможностей.

Гройсман объяснил, почему Климпуш-Цинцадзе не допустили на саммит Украина-ЕС

"Сегодня 43% экспорта мы продаем на рынок ЕС. У нас есть соглашения о зоне свободной торговли. В 2018 году мы пересматривали экспортные квоты и увеличивали их. В 2020 году открывается возможность пересмотреть условия торговли, и мы работаем над тем, чтобы расширить объем и горизонт торговли", - рассказал Владимир Гройсман.

Глава Кабмина подчеркнул: "От этого выиграет каждый гражданин. Это мой приоритет",

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ЕС, Торговля, Кабмин, Владимир Гройсман.
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