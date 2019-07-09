Скачать
Вторник, 09.07.2019
Министры стран ОБСЕ сегодня обсудят ситуацию в Украине
В ОБСЕ сегодня обсудят ситуацию в Украине
Итоги дня 8 июля: саммит Украина-ЕС, Зеленский предложил Путину переговоры, скандальный телемост
Итоги дня 8 июля: саммит Украина-ЕС, Зеленский предложил Путину переговоры, скандальный телемост
Лучший бомбардир Копа Америки может перейти в Шахтер
Лучший бомбардир Копа Америки может перейти в Шахтер
Надя Дорофеева показала фото с любимым человеком
Надя Дорофеева показала фото с любимым человеком

Гройсман сообщил о подготовке госбюджета на 2020 год

Гройсман сообщил о подготовке госбюджета на 2020 год
10:50 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: По словам премьера, бюджет на следующий год будет формироваться с учетом многих социальных параметров.

Украина должна сформировать качественный проект государственного бюджета на 2020 год, заложив в нем целый ряд социальных параметров.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время эфира на одном из телеканалов.

«Мы сегодня формируем рост экономики на 2020 год. Очень важно, чтобы был сформирован профессиональный и качественный бюджет страны. Для меня очень важно, как для социального премьер-министра, чтобы там были заложены качественные социальные параметры, начиная от минимальных заработных плат и пенсий, заканчивая модернизацией инфраструктуры и реализацией всех тех программ, которые начало мое правительство», - сказал он.

Напомним, что государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита - 89,989 млрд грн.

Поступления в госбюджет в первом полугодии 2019 выросли на 14%

В феврале текущего года Верховная Рада по предложению Кабинета министров приняла изменения в госбюджет-2019 год в части объемов межбюджетных трансфертов в пользу местных бюджетов в областях, где действовало военное положение и не прошли местные выборы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Госбюджет, Бюджет, Кабмин, Владимир Гройсман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пять ключевых тезисов Зеленского на саммите "Украина-ЕС"
02 Бесценный набор витаминов: названа самая полезная зелень для здоровья
03 Зеленский назвал условие снятие экономической блокады с Донбасса
04 СМИ: 52-летняя Николь Кидман снова станет мамой
05 Оптимальные виды физических упражнений для пожилых людей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Официальный курс валют от НБУ на 9 июля: гривна продолжает укреплятся
Официальный курс валют от НБУ на 9 июля
Погода на 9 июля: сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди
Погода на 9 июля: сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди
British Airways грозит штраф £ 183 млн из-за утечки персональных данных клиентов
British Airways грозит штраф £ 183 млн из-за утечки персональных данных клиентов
Светлана Лобода показала редкое фото подросших дочерей
Светлана Лобода показала редкое фото подросших дочерей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь