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Какая стоимость продуктов по состоянию на 9 июля 2019 года

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Какая стоимость продуктов по состоянию на 9 июля 2019 года
16:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 2 июля по 9 июля позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия не изменились:

Средняя цена на батон была - 13,65 грн. На этой неделе та же цена.

Средняя цена на черный хлеб была - 21, 18 грн. Цена на этой неделе - 20,21 грн.

Цена на белый хлеб была 18,32 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,08 грн. Купить упаковку булок на этой неделе можно по той же цене.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты остались прежними:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 28,07 грн. На этой неделе прежняя цена.

Цена за пачку масла (200 г) была - 43,29 грн. Цена на этой неделе - 43,05 грн.

Сметану (350 г) можно было купить за 20,94 грн. На этой неделе та же цена.

Цена за творог (180 г) была 23,31 грн. На этой неделе творог можно купить по 23,51 грн.

Мясо:

Цена на мясо на этой неделе изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 135,19 грн. Цена на этой неделе - 133,19 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 99,45 грн. Новая цена - 102,19 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе цена сала не изменилась.

Крупы:

Цены на крупы на этой неделе остались прежними:

Цена за 1 килограмм гречки была - 17,16 грн. На этой неделе цена - 16,78 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 24,36 грн. На этой неделе цена - 22,20 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,о6 грн. На этой неделе та же цена.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,89 грн. Стоимость макарон на этой неделе не изменилась.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров снизилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 22,23 грн. Цена на этой неделе - 21,86 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 26,00 грн. На этой неделе та же цена.

За соль (1,5 кг) требовали - 8,42 грн. Цена на этой неделе - 8,29 грн.

Сахар (1 кг) стоил- 15,10 грн. Цена на этой неделе - 14,82 грн.

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