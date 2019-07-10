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С 1 января 2020 года планируется резкое повышение зарплаты учителям

С 1 января 2020 года планируется резкое повышение зарплаты учителям
13:54 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Сегодня Владимир Гройсман анонсировал резкое повышение зарплаты учителям и возвращение надбавок воспитателям.

Правительство планирует принять решение о возвращении 10%-ной надбавки воспитателям в детских дошкольных и внешкольных учебных заведениях, а также, с 1 января 2020 года, повысить зарплаты учителям школ, в частности молодым.

Об этом заявил Премьер-министров Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН. 

"Сегодня мы ликвидируем ту несправедливость, которая была для работников дошкольных и внешкольных учебных заведений, профобразований, которые недополучили 10% надбавки к своей заработной плате еще с января 2019 года. Мы сегодня примем это решение, и для этих людей надбавка поднимется на 10%", - отметил Гройсман. 

По его словам, в то же время, правительство должно изменить саму систему оплаты труда для педагогов. Поэтому, Кабмин намерен изменить эту систему таким образом, чтобы она стала стимулирующей и дала возможность учителям получать достойное вознаграждение за их труд. 

Гройсман сообщил о подготовке госбюджета на 2020 год

При этом он добавил, что это будет уже не единая тарифная сетка, а более прогрессивная модель. Таким образом, по его словам, уже с 1 января 2020-го украинские учителя получат повышение зарплаты от 20 до 70%. Причем особый акцент будет сделан на молодых учителей. 

Напомним, на реформу оплаты труда педагогов в следующем году необходимо 25 млрд грн, но в целом для внедрения изменений нужно больше инвестиций.

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Все по теме:

Кабмин, Школа, Учителя, Образование, Владимир Гройсман, Реформа образования, Повышение зарплат, НУШ, Запрлата.
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