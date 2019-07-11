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В новом Фонде стартапов заложено 400 млн

В новом Фонде стартапов заложено 400 млн
14:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман и Оксана Маркарова официально запустили государственный Фонд стартапов.

Премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова официально запустили государственный Фонд стартапов, на финансирование которого из государственного бюджета выделяется 390 млн грн.

Премьер в своей вступительной речи отметил, что теперь Украина по примеру передовых стран получила реальный инструмент поддержки отечественных инновационных стартапов.

”Мы наполнили его (фонд - ред.) ресурсом. Это 400 миллионов реальных денег, которые будут направлены на поддержку стартапов”, - сказал он.

Также Гройсман отметил, что финансирование из фонда предполагает выделение от 25 до 75 тыс. долларов на один проект, срок реализации которого составляет до двух лет.

В свою очередь, Оксана Маркарова подписала указ о создании наблюдательного совета фонда, который теперь будет полностью руководить всеми процессами.

Гройсман предлагает в будущем сократить количество министерств

В состав набсовета вошли семь человек, среди которых есть и замминистра финансов Юрий Гелетий.

Маркарова отметила, что фонд будет финансировать те проекты, которые с высокой долей вероятности могут стать коммерчески успешными.

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Все по теме:

Правительство, Минфин, Владимир Гройсман, Стартап, Оксана Маркарова, Фонд стартапов.
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