Скачать
Четверг, 11.07.2019
Зеленский хочет расширить список топ-чиновников, подлежащих люстрации (Видео)
Зеленский хочет расширить список топ-чиновников, подлежащих люстрации (Видео)
"Укрзализныце" нанесли ущерб при онлайн продаже билетов
"Укрзализныце" нанесли ущерб при онлайн продаже билетов
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
"Океан Ельзи" презентовал новую песню об Украине
"Океан Ельзи" презентовал новую песню об Украине

В Украине заработала система электронного учета древесины

В Украине заработала система электронного учета древесины
15:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Система электронного учета всей заготовленной и реализованной древесины введена в лесохозяйственных предприятиях Госагенства лесных ресурсов Украины.

В лесохозяйственных предприятиях Государственного агентства лесных ресурсов Украины введена система электронного учета всей заготовленной и реализованной древесины.

Об этом сообщил директор государственного предприятия "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр" Гослесагентства Виктор Мельниченко. 

"При наличии на предприятии электронного учета на каждую колоду делового леса ставится бирка, на дровяную древесину бирка ставится на партию. Главным оператором Единой государственной системы электронного учета древесины является государственное предприятие "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр" Гослесагентства", - сказал Мельниченко. 

Он отметил, что доступ к Системе электронного учета древесины (ЭУД) предоставлен Национальной полиции Украины и Службе безопасности Украины. Хотя, как уточнил Мельниченко, ведомству подчинено лишь 73% лесного фонда Украины, а 27% лесов принадлежат постоянным лесопользователям других ведомств, у которых почти не внедрен электронный учет.

Директор центра также проинформировал, что при поддержке продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) создана автоматизированная система "Сертификат происхождения лесоматериалов", которая синхронизирована с Системой ЭУД. "Благодаря этому значительно повысился контроль за выдачей сертификатов, обеспечена работа всех пользователей в режиме онлайн, стало невозможным повторное использование документов и фиктивных товарно-транспортных накладных", - подчеркнул чиновник.

Экологи планируют заняться восстановлением лесов на 900 млн гектаров земли

Также он сообщил, что по поручению Гослесагентства идет разработка программного продукта по выписке лесорубных билетов. Это позволит перейти на электронные лесорубные билеты и значительно усилит контроль за их оформлением.

По информации директора, государственным предприятием "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр" Гослесагентства разработан и внедрен в действие программный продукт для проведения электронных аукционов необработанных лесоматериалов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лес, Древесина, Госагенство лесных ресурсов, Электронный учет древесины, Цифровая экономика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 июля: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 11 июля - Канун Перова дня
03 Медики объяснили, как томатный сок может повлиять на давление
04 Гороскоп на сегодня, 11 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Метеопрогноз на 11 июля: сохранится облачная и дождливая погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Североатлантический совет подтвердил дату визита в Украину
Североатлантический совет подтвердил дату визита в Украину
ВРУ приняла Избирательный кодекс
ВРУ приняла Избирательный кодекс
Результаты Национального экзит-пола обнародуют в день выборов
Результаты Национального экзит-пола обнародуют в день выборов
Иммунитет ребенка: меры профилактики заболеваний
Иммунитет ребенка: меры профилактики заболеваний
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь