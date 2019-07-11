В Украине заработала система электронного учета древесины

Новости Бизнеса: Система электронного учета всей заготовленной и реализованной древесины введена в лесохозяйственных предприятиях Госагенства лесных ресурсов Украины.

В лесохозяйственных предприятиях Государственного агентства лесных ресурсов Украины введена система электронного учета всей заготовленной и реализованной древесины.

Об этом сообщил директор государственного предприятия "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр" Гослесагентства Виктор Мельниченко.

"При наличии на предприятии электронного учета на каждую колоду делового леса ставится бирка, на дровяную древесину бирка ставится на партию. Главным оператором Единой государственной системы электронного учета древесины является государственное предприятие "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр" Гослесагентства", - сказал Мельниченко.

Он отметил, что доступ к Системе электронного учета древесины (ЭУД) предоставлен Национальной полиции Украины и Службе безопасности Украины. Хотя, как уточнил Мельниченко, ведомству подчинено лишь 73% лесного фонда Украины, а 27% лесов принадлежат постоянным лесопользователям других ведомств, у которых почти не внедрен электронный учет.

Директор центра также проинформировал, что при поддержке продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) создана автоматизированная система "Сертификат происхождения лесоматериалов", которая синхронизирована с Системой ЭУД. "Благодаря этому значительно повысился контроль за выдачей сертификатов, обеспечена работа всех пользователей в режиме онлайн, стало невозможным повторное использование документов и фиктивных товарно-транспортных накладных", - подчеркнул чиновник.

Также он сообщил, что по поручению Гослесагентства идет разработка программного продукта по выписке лесорубных билетов. Это позволит перейти на электронные лесорубные билеты и значительно усилит контроль за их оформлением.

По информации директора, государственным предприятием "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр" Гослесагентства разработан и внедрен в действие программный продукт для проведения электронных аукционов необработанных лесоматериалов.