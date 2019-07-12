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Экс-замдиректора "Укрхимтрансаммиака" подозревают в растрате 8,5 млн грн

Экс-замдиректора "Укрхимтрансаммиака" подозревают в растрате 8,5 млн грн
12:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: СБУ разоблачила растрату 8,5 млн грн бывшим заместителем директора ГП "Укрхимтрансаммиак".

Служба безопасности Украины разоблачила факт растраты 8,5 млн грн бывшим заместителем директора ГП "Укрхимтрансаммиак" при закупке оборудования, сообщил пресс-центр СБУ на сайте в пятницу.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что в 2013 году руководство госпредприятия провело тендер на поставку по завышенной стоимости оборудования для аммиакопровода у российской компании, которое не соответствует техническим требованиям и не может быть установлено на аммиакопроводе", – говорится в релизе.

Согласно ему, следователи СБУ объявили подозрение бывшему заместителю директора ГП "Укрхимтрансаммиаку" в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия), однако имя обвиняемого в сообщении отсутствует.

"Укрхимтрансаммиак" создан постановлением правительства Украины в мае 2001 года путем объединения Украинского государственного внешнеэкономического предприятия "Укрвнешхимпром", Приднепровского государственного управления "Трансаммиак" и Николаевского государственного предприятия "Трансаммиак".

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"Укрхимтрансаммиак" управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса. Общая протяженность аммиакопровода – 2418 км, по территории Украины – 1018 км.

Предприятие в 2018 году увеличило выручку на 21,6% – до 1 млрд 458,56 млн грн, сократив чистую прибыль на 2,2% – до 161,23 млн грн.

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СБУ, Укрхимтрансаммиак, Растраты, Должностные преступления.
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