Скачать
Вторник, 16.07.2019
Гройсман: цены на газ в Украине должны снижаться, потому что они упали в Европе
Гройсман: цены на газ в Украине должны снижаться, потому что они упали в Европе
У Зеленского допускают возможность досрочных местных выборов
У Зеленского допускают возможность досрочных местных выборов
Джокович снова сыграет на итоговом турнире ATP
Джокович снова сыграет на итоговом турнире ATP
Волшебные преображения с помощью красивого макияжа (Фото)
Волшебные преображения с помощью красивого макияжа (Фото)

Гройсман: цены на газ в Украине должны снижаться, потому что они упали в Европе

Гройсман: цены на газ в Украине должны снижаться, потому что они упали в Европе
06:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: НАК "Нафтогаз Украины" установил цену газа для населения в июле на уровне 4905,67 грн за 1 тыс. кубометров, что на 648 грн меньше, чем цена в июне.

Цены на газ в Украине должны снижаться, поскольку они снизились в Европе, а правительство подготовило для этого все решения. Об этом в эфире "Свободы слова" сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я поддерживаю снижение цен на газ. Все, что я смог для этого сделать в рамках полномочий Правительства — цены начали снижаться с мая. Цены действительно в Европе упали, они должны падать в Украине", - сказал Гройсман.

Он напомнил, что в 2008 году премьер-министр Юлия Тимошенко подписала меморандум с Международным валютным фондом.

"Там она взяла на себя обязательства, что украинский газ будет стоить столько, сколько он стоит в Европе. Потом она это выполнила только на 50%", - отметил Гройсман.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Экономика, Цены, Нафтогаз Украины, НАК, Владимир Гройсман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 16 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский инициировал обновление кадрового состава дипломатического корпуса
03 Финляндия подняла истребители из-за появления военных самолетов РФ
04 День бухгалтера 2019: история профессионального праздника, поздравления
05 Верховный суд признал законным решение ЦИК об отмене регистрации Шария
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп отказывается верить данным соцопросов о предстоящих выборах Президента США
Трамп отказывается верить данным соцопросов о предстоящих выборах Президента США
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.07 - 14.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Из-за торговой войны с США рост экономики Китая опустился до уровня 1990-х годов
Из-за торговой войны с США рост экономики Китая опустился до уровня 1990-х годов
Людям, которые заботятся о свое фигуре, стоит исключить из рациона эти продукты
Людям, которые заботятся о свое фигуре, стоит исключить из рациона эти продукты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь