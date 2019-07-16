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Госстат проанализоровал состояние внешней торговли Украины в 2019 году

Госстат проанализоровал состояние внешней торговли Украины в 2019 году
10:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Дефицит внешней торговли Украины в 2019 году составляет $2,6 млрд.

Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-май 2019 года составил $2,63 млрд, что на 27,4% больше дефицита за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за этот период вырос на 7,4% - до $20,9 млрд, импорт – на 9,3%, до $23,53 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (за январь-май 2018 года – 0,90). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 211 стран мира.

По информации Госстата, экспорт товаров в страны Евросоюза вырос на 7% – до $8,76 млрд, импорт товаров из стран ЕС - на 10,8%, до $9,88 млрд. Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию сократился на 11,7% – до $1,34 млрд, импорта из РФ – на 1,3%, до $3,14 млрд.

С начала года Украина купила угля на $1,5 млрд, главный экспортер - Россия

По оценкам Национального банка, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне $11,492 млрд, что на 32,9% больше дефицита за 2017 год. Согласно оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за 2018 год сведен с дефицитом $5,826 млрд, что в 2,3 раза больше дефицита за 2017 год в размере $2,501 млрд.

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Экспорт, Импорт, Госстат, Дефицит, Внешняя торговля.
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