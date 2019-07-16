Абрамовичус назвал три главные проблемы "Укроборонпрома"

Новости Бизнеса: Глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" назвал топ-3 проблемы, стоящие перед концерном.

Глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что главными проблемами госконцерна является имиджевая, коррупция внутри компании и проблемы за пределами УОП.

"Основная - имиджевая. Общество не верит, что компания управляется прозрачно и эффективно. Это создает очень серьезные проблемы на наших экспортных рынках, потому что наши партнеры тоже читают СМИ", - подчеркнул Абромавичус.

По его словам, плохая репутация усложняет процесс привлечения качественно других людей. Он добавил, что нужно менять имидж, менеджмент и структуру.

"Вторая проблема - коррупция внутри компании. Предыдущее руководство страны создало условия для ручного управления.

Это повлекло к большому количеству коррупционных схем, которые сейчас трудно ликвидировать. Часто отдельно взятые предприятия де-юре подконтрольны концерну, а фактически - нет", - отметил глава наблюдательного совета

Также он среди основных выделил пробемы за пределами концерна.

"Например, с планированием и стратегированием оборонно-промышленного комплекса. Планирование гособоронзаказа идет на очень короткий срок.

Соответственно, заводы не знают, что Минобороны будет заказывать даже на шесть месяцев вперед. Они медленно делятся своими планами и еще медленнее перечисляют деньги предприятиям "Укоборонпрома", - рассказал Абромавичус.

Он отметил, что эта проблема решается и выразил надежду, что до конца года ситуация изменится кардинально в лучшую сторону.