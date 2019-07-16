Скачать
Вторник, 16.07.2019
В команде Зеленского готовят законопроект о реформе НАПК
В команде Зеленского готовят законопроект о реформе НАПК
В Офисе Президента хотят сократить количество министерств до минимума
У Президента хотят сократить количество министерств
Звезды мирового футбола в старости (Фото)
Звезды мирового футбола в старости (Фото)
Когда и где смотреть лунное затмение 16 июля
Когда и где смотреть лунное затмение 16 июля

Абрамовичус назвал три главные проблемы "Укроборонпрома"

Абрамовичус назвал три главные проблемы "Укроборонпрома"
13:05 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" назвал топ-3 проблемы, стоящие перед концерном.

Глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что главными проблемами госконцерна является имиджевая, коррупция внутри компании и проблемы за пределами УОП.

"Основная - имиджевая. Общество не верит, что компания управляется прозрачно и эффективно. Это создает очень серьезные проблемы на наших экспортных рынках, потому что наши партнеры тоже читают СМИ", - подчеркнул Абромавичус.

По его словам, плохая репутация усложняет процесс привлечения качественно других людей. Он добавил, что нужно менять имидж, менеджмент и структуру. 

"Вторая проблема - коррупция внутри компании. Предыдущее руководство страны создало условия для ручного управления.

Это повлекло к большому количеству коррупционных схем, которые сейчас трудно ликвидировать. Часто отдельно взятые предприятия де-юре подконтрольны концерну, а фактически - нет", - отметил глава наблюдательного совета 

Также он среди основных выделил пробемы за пределами концерна.

Данилюк анонсировал создание координационного центра по реформам ОПК

"Например, с планированием и стратегированием оборонно-промышленного комплекса. Планирование гособоронзаказа идет на очень короткий срок.

Соответственно, заводы не знают, что Минобороны будет заказывать даже на шесть месяцев вперед. Они медленно делятся своими планами и еще медленнее перечисляют деньги предприятиям "Укоборонпрома", - рассказал Абромавичус.

Он отметил, что эта проблема решается и выразил надежду, что до конца года ситуация изменится кардинально в лучшую сторону.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укроборонпром, ВПК, Айварас Абрамовичус, Оборонная промышенность, УОП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем бухгалтера в Украине
02 Гороскоп на сегодня, 16 июля 2019: все знаки Зодиака
03 День бухгалтера 2019: история профессионального праздника, поздравления
04 Приметы и обряды на 16 июля - Маков день, Мокий и Демид
05 Погода на 16 июля: по всей территории Украины пройдут дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сегодня СБУ сообщит итоги масштабной антихакерской операции
Сегодня СБУ сообщит итоги масштабной антихакерской операции
Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США
Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США
КНДР не исключает одностороннюю отмену моратория на ядерные и ракетные испытания
КНДР не исключает одностороннюю отмену моратория на ядерные и ракетные испытания
Поздравления с Днем бухгалтера в Украине: стихи и открытки
Поздравления с Днем бухгалтера в Украине: стихи и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь