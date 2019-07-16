Энергосистема Украины работает со сниженной надежностью

Новости Бизнеса: После запуска рынка электроэнергии украинская энергосистема испытывает трудности в функционировании.

Энергосистема работает со сниженной надежностью, большую часть суток покрытие необходимых резервов предложениями генерирующих компаний составляет около 55-60%.

Об этом сообщил и.о. председателя ГП "НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в ходе круглого стола "Запуск оптового рынка электрической энергии: первые результаты и вызовы", пишет пресс-служба компании.

"Причина - не все сегменты рынка запущены, в частности, отсутствует рынок вспомогательных услуг. Сейчас Укрэнерго совместно с регулятором работает над тем, чтобы ускорить квалификацию поставщиков вспомогательных услуг", - отметил Ковальчук.

Сейчас в большинстве часов покрытие необходимых резервов предложениями генерирующих компаний составляет около 55-60%. Энергосистема работает со сниженной надежностью.

"Ситуацию с дефицитом резервов надо срочно исправлять. Это хоть и косвенно, но все же влияет на ценообразование. В то же время положительным является то, что несмотря на дефицит резервов, у нас нет значительных отклонений надежности работы как генерирующего оборудования, так и сети передачи данных, а также это не вызывает реального дефицита мощности в системе", - подчеркнул он.

Также было отмечено, что в течение 10 дней работы нового рынка электроэнергии существенно улучшилось качество данных коммерческого учета.

"Считаем, что потенциальные небалансы, вызванные некачественным коммерческим учетом, будут значительно ниже, чем те, что мы прогнозировали перед запуском рынка", - отметил Ковальчук.

В то же время отмечалось, что данные коммерческого учета малой генерации из ВИЭ, присоединенной к сетям ОСР (оператора системы распределения), пока не в полном объеме поступают на MMS (Market Management System). Объем потерь в сетях ОСР сегодня является заниженным относительно тех, которые будут после финального уточнения всех данных. Данные коммерческого учета постоянно обновляются. Поэтому сейчас наиболее точные данные на платформе MMS за 1 июля, а наименее - за 14 июля.