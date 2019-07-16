Скачать
Вторник, 16.07.2019
Ельченко: РФ не демонстрирует готовности отказаться от своих агрессивных целей
Ельченко: РФ не демонстрирует готовности отказаться от своих агрессивных целей
КС признал конституционным закон о декоммунизации
КС признал конституционным закон о декоммунизации
Малиновский: Это шаг вперед для меня, Аталанта – топ-клуб в Италии
Малиновский: Это шаг вперед для меня, Аталанта – топ-клуб в Италии
Названы номинанты "Эмми-2019": главный фаворит - "Игра престолов"
Названы номинанты "Эмми-2019": главный фаворит - "Игра престолов"

Энергосистема Украины работает со сниженной надежностью

Энергосистема Украины работает со сниженной надежностью
23:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: После запуска рынка электроэнергии украинская энергосистема испытывает трудности в функционировании.

Энергосистема работает со сниженной надежностью, большую часть суток покрытие необходимых резервов предложениями генерирующих компаний составляет около 55-60%.

Об этом сообщил и.о. председателя ГП "НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в ходе круглого стола "Запуск оптового рынка электрической энергии: первые результаты и вызовы", пишет пресс-служба компании.

"Причина - не все сегменты рынка запущены, в частности, отсутствует рынок вспомогательных услуг. Сейчас Укрэнерго совместно с регулятором работает над тем, чтобы ускорить квалификацию поставщиков вспомогательных услуг", - отметил Ковальчук.

В "Укрэнерго" заявили о росте цен после запуска рынка электроэнергии
В "Укрэнерго" заявили о росте цен после запуска рынка электроэнергии Читать полностью

Сейчас в большинстве часов покрытие необходимых резервов предложениями генерирующих компаний составляет около 55-60%. Энергосистема работает со сниженной надежностью.

"Ситуацию с дефицитом резервов надо срочно исправлять. Это хоть и косвенно, но все же влияет на ценообразование. В то же время положительным является то, что несмотря на дефицит резервов, у нас нет значительных отклонений надежности работы как генерирующего оборудования, так и сети передачи данных, а также это не вызывает реального дефицита мощности в системе", - подчеркнул он.

Также было отмечено, что в течение 10 дней работы нового рынка электроэнергии существенно улучшилось качество данных коммерческого учета.

"Считаем, что потенциальные небалансы, вызванные некачественным коммерческим учетом, будут значительно ниже, чем те, что мы прогнозировали перед запуском рынка", - отметил Ковальчук.

В то же время отмечалось, что данные коммерческого учета малой генерации из ВИЭ, присоединенной к сетям ОСР (оператора системы распределения), пока не в полном объеме поступают на MMS (Market Management System). Объем потерь в сетях ОСР сегодня является заниженным относительно тех, которые будут после финального уточнения всех данных. Данные коммерческого учета постоянно обновляются. Поэтому сейчас наиболее точные данные на платформе MMS за 1 июля, а наименее - за 14 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрэнерго, Энергорынок, Всеволод Ковальчук, Рынок электроэнергии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем бухгалтера в Украине
02 Приметы и обряды на 16 июля - Маков день, Мокий и Демид
03 Гороскоп на сегодня, 16 июля 2019: все знаки Зодиака
04 День бухгалтера 2019: история профессионального праздника, поздравления
05 Трогательные поздравления с днем рождения на 16 июля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский созвонился с Меркель: что обсуждалось
Зеленский созвонился с Меркель: что обсуждалось
Как пройдут выборы для личного состава ВСУ в зоне ООС
Как пройдут выборы для личного состава ВСУ в зоне ООС
Климкин: Можем ООН наш язык как официальный предложить
Климкин: Можем ООН наш язык как официальный предложить
Украинская певица Ассоль выходит замуж: подробности
Украинская певица Ассоль выходит замуж: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь