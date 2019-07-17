Полторак предложил Зеленскому "разобрать" крейсер проекта 1164

Новости Бизнеса: Степан Полторак заявил Владимиру Зеленскому о необходимости демилитаризировать недостроенный крейсер "Украина".

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о необходимости демилитаризировать недостроенный ракетный крейсер проекта 1164 (бывший крейсер "Украина" – ред.), чтобы в дальнейшем использовать его оборудование для модернизации других кораблей Военно-морских сил Украины.

Об этом он сказал президенту Владимиру Зеленскому после их совместного посещения корабля, который находится на территории госпредприятия "Николаевский судостроительный завод" (бывший "Судостроительный завод им. 61 коммунара").

По словам министра, корабль изначально проектировался для работы в океанах и выполнения задач, которых сейчас нет в морской доктрине Украины.

"Он сейчас находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение не пригодны к использованию. На нем находится вооружение и оснащение только российского производства, которое, в принципе, устарело даже для Российской Федерации. Задачи, которые возложены на данный крейсер, - сопровождение авиаударных группировок на большие расстояния. Задач таких в Украине нет, потому его использование в качестве крейсера считаем нецелесообразным и предлагаем рассмотреть возможность его демилитаризировать", - сказал Полторак.

Также он добавил, что пока еще рабочее оборудование крейсера можно использовать для модернизации судов и кораблей, которые находятся на вооружении ВМС Украины.

Учитывая все перечисленное, Полторак заявил Зеленскому, что вопрос о демилитаризации крейсера нужно выносить на заседание правительства.

Директор "Николаевского судостроительного завода" Валерий Калашников отметил, что в случае принятия решения его предприятие может выполнить работы по демилитаризации корабля в течение двух лет.

Николаевский судостроительный завод (Судостроительный завод им. 61 коммунара) - судостроительное предприятие, расположенное в Николаеве. Ведет свою историю с 1787 года. С 2011 года входит в состав госконцерна ”Укроборонпром”. Предприятие специализировалось на производстве судов различного типа, а также военных кораблей. Сейчас завод в основном выполняет контракты по ремонту судов и десантных катеров для ВМФ Украины.

Ракетные крейсеры проекта 1164 - серия советских ракетных крейсеров. В 1970-1980-х годах на Николаевском судостроительном заводе имени 61-го коммунара были построены четыре корабля этого проекта.

Ракетные крейсеры проекта 1164 предназначены для предоставления боевой устойчивости оперативным соединением военно-морского флота в отдаленных районах Мирового океана.