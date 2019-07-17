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Кабмин упростил процесс оформления и выплаты пенсий украинцам

Кабмин упростил процесс оформления и выплаты пенсий украинцам
17:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: КМУ ввело информационное взаимодействие между органами Пенсионного фонда и другими органами исполнительной власти, что упростит процесс оформления пенсии.

Правительство ввело информационное взаимодействие между органами Пенсионного фонда и другими органами исполнительной власти, что позволит упростить процесс оформления пенсии украинцам.

Кабинет министров принял решение по снижению административной нагрузки на украинцев, существенно упростив процесс назначения, перерасчета, выплаты пенсий, установления надбавок и доплат к ним, или перевода с одного вида пенсии на другой.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. "Согласно принятому постановлению, правительство ввело информационное взаимодействие между органами Пенсионного фонда и другими органами исполнительной власти, в частности, с целью подтверждения сведений заявителя относительно прав на льготы, актов гражданского состояния, проблем инвалидности, места жительства/пребывания", - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что до принятия этого постановления из-за отсутствия эффективного взаимодействия между пенсионными органами и другими органами власти существовала проблема, когда граждане были вынуждены подавать документы, содержащие одинаковую информацию и сведения. В то же время, граждане для начисления пенсии были вынуждены тратить время и деньги на посещение различных органов для сбора нужной информации и документов.

Теперь же пенсионеру, которому нужно оформить пенсию, приостановить, пересчитать или возобновить выплаты, не нужно будет самостоятельно собирать документы. Необходимо лишь обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

В свою очередь, Пенсионный фонд должен сам запросить через электронную систему всю необходимую информацию о человеке, которую соответствующие органы власти обязаны предоставить в течение трех дней.

Принятое правительством постановление предлагает бесплатное использование информации и электронный документооборот по не менее шести разным информационным реестрам: Государственному реестру физических лиц - плательщиков налогов, Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, Централизованному банку данных по проблемам инвалидности, Единому государственному автоматизированному реестру лиц, имеющих право на льготы, реестрам данных о детях дошкольного, школьного возраста и учащихся, проживающих или находящихся в пределах соответствующей административно-территориальной единицы, реестрам территориальных общин.

Таким образом, после начала действия постановления Пенсионному фонду запрещено требовать такие данные от заявителя, за исключением случаев, если запрашиваемой информации нет в реестрах.

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Кабмин, Пенсионеры, КМУ, Пенсия.
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