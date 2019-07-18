ГФС: в зоне ООС из незаконного оборота изъяли товаров на 23 млн грн

Новости Бизнеса: С начала года в районе ООС из незаконного оборота изъято товаров на сумму свыше 23 млн грн.

С начала 2019 года было обнаружено 441 факт нарушения порядка перемещения товаров в районе проведения операции ООС и изъято из незаконного оборота товаров на общую сумму 23,6 млн грн.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"Так, с начала 2019 года (далее - данные приведены по состоянию на 11.07.2019) сотрудниками налоговой милиции ГФС при осуществлении контрольно-разрешительных процедур на контрольных пунктах въезда-выезда выявлено 441 факт нарушения порядка перемещения товаров в районе проведения операции объединенных сил. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 204-3 КУоАП (Кодекс Украины о административных правонарушениях). В рамках производства по делам об административных правонарушениях из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 23,6 млн грн, в том числе подакцизных товаров - на 2 млн гривен", - сообщается в ГФС.

Также, среди товарных групп, что чаще всего перевозятся через линию соприкосновения, наибольшую долю занимают:

- с временно оккупированных территорий - обувь, детали и запчасти, мебель, табачные изделия;

- на временно оккупированные территории - бытовая техника, компьютеры и комплектующие, одежда, табачные изделия, продукты питания.