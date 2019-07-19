Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 19.07.2019
Аваков: Очень важно – чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно
Аваков: Очень важно – чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно
Зеленский рассказал, когда появится кандидатура на пост генпрокурора
Зеленский рассказал, когда появится кандидатура на пост генпрокурора
Клубы УПЛ все-таки проголосовали за расширение чемпионата Украины до 14 команд
Клубы УПЛ все-таки проголосовали за расширение чемпионата Украины до 14 команд
"Сильная и сексуальная": Серена Уильямс стала иконой стиля среди спортсменов
"Сильная и сексуальная": Серена Уильямс стала иконой стиля среди спортсменов

Зеленский обсудил с представителями Китая инвестиционные перспективы

Зеленский обсудил с представителями Китая инвестиционные перспективы
19:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса: Украина и КНР предварительно договорились о проектах с инвестиционным потенциалом в $10 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями деловых кругов Китая обсудил инвестиционные перспективы. Стороны составили предварительный перечень проектов с инвестиционным потенциалом около $10 млрд, которые Украина планирует реализовать совместно с китайскими компаниями.

"Участники встречи составили предварительный перечень проектов с инвестиционным потенциалом около 10 млрд долларов, которые Украина планирует реализовать совместно с китайскими компаниями частной и государственной форм собственности. Координатором этих проектов был определен Национальный инвестиционный совет, который возглавляет президент", - сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский обратился к иностранным гостям: "Мы тратим много усилий, чтобы в Украину пришли инвесторы. Мы готовы защищать инвестиции. Для этого, помимо нашего желания, необходимы новые парламент и правительство".

Глава государства предложил обсудить с представителями китайского бизнеса возможности инвестирования в развитие инфраструктуры, сельского хозяйства и разработку газовых месторождений в Украине.

"Один из вопросов - это строительство концессионной дороги вокруг Киева" - отметил Зеленский.

Зеленский распорядился создать условия для повышения качества украинских дорог

В свою очередь, представители государственной китайской корпорации, которая специализируется на строительстве объектов военной инфраструктуры, рассказали о проектах, которые они могли бы реализовать в Украине за свой счет.

Представители частной китайской компании, владеющей одним из банков, который входит в топ-500 крупнейших банковских учреждений мира, предложили ряд проектов в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, энергоэффективности, а также финансовых услуг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Инвестиции, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
03 Итоги 18 июля: очередная попытка созвать заседание ВРУ, прогнозы от НБУ, реакция власти на "паспортизацию" Донбасса
04 На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине
05 Гороскоп на завтра, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В США заявили, что таки сбили иранский БПЛА и пригрозили сбивать их впредь
В США заявили, что таки сбили иранский БПЛА
На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине
На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы
Кривонос объяснил, что даст аудит &quot;Укроборонпрома&quot;
Кривонос объяснил, что даст аудит "Укроборонпрома"
Metallica выпустит азбуку для детей по мотивам истории группы
Metallica выпустит азбуку для детей по мотивам истории группы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь