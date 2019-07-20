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Украина нарастила экспорт соков

Украина нарастила экспорт соков
14:21 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Украина увеличила экспорт соков в три раза.

Экспорт соков из Украины по итогам первого полугодия 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в три раза — с 22,3 тысячи тонн до 67,9 тысячи тонн.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

В целом экспорт плодово-овощных соков из Украины за январь–июнь 2019 года в стоимостном выражении составил 54,8 млн долларов, в то время как в прошлом году за аналогичный период было экспортировано продукции на 27,9 млн долларов.

"Украина выступает нетто-экспортером соков — сальдо торгового баланса по сокам (экспорт минус импорт) является положительным и составляет 38,7 млн долларов", — говорится в сообщении.

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Основной страной-потребителем украинских соков по результатам первой половины текущего года стали США, куда поставили соков на 23,6 млн долларов или 43% от всех поставок соков за указанный период.

В тройку лидеров также вошли Канада — 14,6% (почти 8 млн долларов) и Австрия — 13,2% (7,2 млн долларов).

Наибольшей популярностью пользуются яблочный и томатный соки.

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Украина, Экспорт, Соки.
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