Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Понедельник, 22.07.2019
В ОБСЕ оценили проведение парламентских выборов в Украине
В ОБСЕ оценили проведение парламентских выборов в Украине
Минрегион обновит строительные нормы для ресторанов и кафе
Минрегион обновит строительные нормы для ресторанов и кафе
Цитаишвили - о возможном уходе из Динамо
Цитаишвили - о возможном уходе из Динамо
Comic Con 2019: Тэрон Эджертон опроверг слухи о том, что сыграет Росомаху
Comic Con 2019: Тэрон Эджертон опроверг слухи о том, что сыграет Росомаху

Зеленский подписал указ для защиты бизнеса от рейдерства

Зеленский подписал указ для защиты бизнеса от рейдерства
16:57 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Президент Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству" для защиты владельцев бизнеса.

Документ содержит набор инструментов защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав.

Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Офиса президента.

"По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более 3000 (рейдерских - ред.) захватов. Обычно это смена собственника через подделку документов, через регистраторов, которых не существует, или "дыры" в реестре", - заявил заместитель руководителя ОП Алексей Гончарук.

По словам Гончарука, указ предусматривает разработку и принятие законопроекта для устранения пробелов в законодательстве, позволяющие рейдерам уничтожать бизнес и отбирать недвижимость. 

В частности, планируется внести изменения в программное обеспечение госреестров, что позволит уменьшить риски и частоту рейдерства.

Зеленский подписал Указ "О развитии украинских Карпат"

"Среди ключевых технологических изменений - автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением /остановкой регистрационных действий, создание бэк-офиса, что будет просматривать транзакции с повышенным риском, фото- и видеофиксация участников транзакций", - сообщили в ОП. 

Также планируется "введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций (например, SMS-пароль или MobileID) и дополнительной авторизацией участников транзакции (например, ЭЦП)".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бизнес, Указ, Указ президента, Владимир Зеленский, Рейдерство, Защита бизнеса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Три секрета, как утром запустить обмен веществ
02 Чем украинцев "порадует" погода в начале недели
03 Приметы и обряды на 22 июля - День Панкратия и Кирилла
04 Красивые короткие СМС с днем рождения на 22 июля
05 Гороскоп на сегодня, 22 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Урожай-2019: на сегодняшний день в Украине собрали 23,5 млн тонн зерна
Урожай-2019: на сегодняшний день в Украине собрали 23,5 млн тонн зерна
Премьер Чехии поздравил Зеленского с победой его партии на выборах
Премьер Чехии поздравил Зеленского с победой его партии на выборах
Власти Польши сделали заявление о выборах в Украине
Власти Польши сделали заявление о выборах в Украине
Только не перепутайте: звезды, которые очень похожи друг на друга (Фото)
Только не перепутайте: звезды, которые очень похожи друг на друга (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь