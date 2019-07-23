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В августе украинцев ожидает очередное снижение цены на газ

В августе украинцев ожидает очередное снижение цены на газ
15:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В августе газ для населения подешевеет до 4640 грн за тысячу кубов.

Конечная цена на газ для населения в августе снизится минимум на 5,5% по сравнению с июльской и составит не более чем 4640 гривен за тысячу кубометров (без НДС).

Как сообщила пресс-служба правительства, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, об этом можно судить по данным различных площадок, на которых продается голубое топлива. На данный момент самая низкая цена предлагается национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" - 4640 гривен для промышленности без НДС. Гройсман напомнил, что благодаря апрельскому постановлению Кабинета министров №293 цена на газ для населения за этот период снизилась на 25%.

"Несмотря на сопротивление монополиста, мы нашли решение и заставили "Нафтогаз" продавать населению газ дешевле. Цена на голубое топливо для населения в целом за три месяца снизилась с 5803 до 4640 гривен без НДС. В результате действия правительственного постановления цена на газ упала на 25%", - цитирует Гройсмана пресс-служба.

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3 апреля Кабинет министров Украины принял постановление №293, которым разрешил Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" устанавливать цену на газ для населения ниже предельной цены в 8,55 гривни за кубический метр.

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Газ, КМУ, Цена на газ, Коммунальные платежи, Владимир Гройсман.
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