В Украине не работают 5 энергоблоков АЭС

Новости Бизнеса: Украинская энергетическая система без пяти энергоблоков функционирует исправно и производит достаточное количество электроэнергии.

По состоянию на 24 июля в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 197,35 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"24 июля на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - указали в НАЭК.

В частности:

На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 134-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 52-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 61-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 70-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 242-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 830 МВт, РАЭС - 1 650 МВт, ЮУАЭС - 1 730 МВт, ХАЭС - 975 МВт.

"За прошедшие сутки, 23 июля, станциями выработано 197,35 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС, как сообщается, - в пределах нормы.