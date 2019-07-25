"Укравтодор" отчитался об объемах отремонтированных дорог в этом году

Новости Бизнеса: "Укравтодор" отремонтировал 50% запланированных на этот год дорог госзначения.

"Укравтодор" по состоянию на конец июля выполнил почти 50% работ по проектам строительства, реконструкции и ремонтов в стране.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Как подчеркнул руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак, количество отремонтированных и построенных дорог в Украине будет расти и дальше.

Это возможно благодаря стабильному финансированию, которое обеспечивает Дорожный фонд, увеличению конкуренции на рынке подрядных компаний, проведению 100% тендеров на площадке ProZorro, подчеркнул он.

За счет всех источников финансирования в этом году запланировано выполнить работы на 319 объектах, напомнили в "Укравтодоре".

В частности, на таких коридорах, как: GO Highway, Н-31 Днепр - Решетиловка, Н-14 Николаев - Кропивницкий, Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев, М-15 Одесса - Рени, Р-51 Мерефа - Лозовая - Павлоград Н-08 Запорожье - Мариуполь, м-01 Киев-Чернигов, объездная дорога г.Житомир на дороге м-06 Киев-Чоп, м-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка.