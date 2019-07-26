Союз химиков Украины считает, что нужно ввести квоты на импорт удобрений

Новости Бизнеса: Вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко : Необходимо ввести квоты на импорт сложных и азотных удобрений.

Союз химиков Украины считает необходимым ввести квоты при импорте удобрений, что позволит убрать схемы обхода российскими производителями торговых ограничений и загрузить на полную мощность украинские заводы.

"Ми предлагаем ввести квоты на сложные и азотные удобрения для всех стран с целью сохранения исторического баланса импорта. Каждая страна будет поставлять свою продукцию в том объеме, который она исторически поставляла, это позволит убрать схемы обхода российскими производителями торговых ограничений и загрузить на полную мощность заводы", - сообщил вице-президент Союза и директор по регуляторной политике Group DF Игорь Гольченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, этот защитный механизм применятся в странах, где существует угроза ущерба от растущего импорта. Введению квот будет предшествовать расследование Министерства экономического развития и торговли. По мнению Гольченка, квотирование даст понятную картину - сколько нужно производить, а регуляторные органы будут следить за злоупотреблениями.

Гольченко указал, что дефицит на украинском рынке азотных и комплексных удобрений отсутствует: страна обеспечивает себя азотными удобрениями, а 800 тыс. тонн, которые поставлялись из РФ, может покрыть за счет увеличения роста внутреннего производства.

По азотным удобрениям украинские предприятия загружены не на полную мощность, так же как и по комплексным, где загрузка производственных мощностей составляет до 12%. Комплексные удобрения в Украине производят "Сумыхимпром" и "Днепровский завод минеральных удобрений" (ДЗМУ). Украина может производить 700 тыс. тонн комплексных удобрений, но в 2018 году произвела лишь около 40 тыс. тонн.

"Украина в состоянии обеспечить потребность аграрного сектора по азотным удобрениям. По сложным удобрениям: РФ исторически ввозила порядка 800 тыс. тонн сложных удобрений при потреблении 1,2-1,4 млн тонн. Из необходимых 1,4 млн украинские заводы в состоянии производить сегодня 700 тыс. тонн, вновь открытые производства дадут еще до 400 тыс. тонн, а импорт только из Беларуси составляет порядка 260 тыс. тонн, из ЕС - 120 тыс. тонн. Дефицита не предвидится", - пояснил вице-президент Союза химиков.

Кроме того, по оценкам ООН излишек мощностей по комплексным удобрениям в регионе Восточной Европы, Центральной Азии составляет порядка 3 млн тонн.

"Замечу, что как только мы заговорили об ограничениях в отношении РФ, Беларусь, которая поставляет нам калий, подняла на 30% нам цену на этот компонент сложных удобрений", - добавил Гольченко.

Он отметил, что идея квот родилась после того, как с введением эмбарго на удобрения начал расти импорт из стран, которые ранее были нетто-импортерами. Среди них - Турция, Литва, Грузия и Румыния.

"В первом квартале 2019 года импорт из Литвы составил 95 тыс. тонн, и столько же импорт из России в Литву. Литва купила у России и перевезла этот объем. Грузинский завод "Рустави Азот" был приобретен российскими предпринимателям. Укажу, что экспорт из Грузии в Украину в два раза превышает производственные мощности Грузии. В Турцию исторически поставлялся украинский аммиак с ОПЗ, он остановился, и в Турцию поехал аммиак российского "ЕвроХима", а из Турции, уже в обратном направлении, селитра, которая запрещена для применения на внутреннем рынке Турции. Единственное, что можно делать с объемами – везти селитру нам. У Румынии тоже не ясно, откуда взялись излишки, чтобы поставлять нам", - сказал Гольченко.