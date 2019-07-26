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Гройсман заверил, что накопленного газа хватит на отопительный сезон

Гройсман заверил, что накопленного газа хватит на отопительный сезон
15:04 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Накопленного до середины октября газа в хранилищах должно хватить на весь отопительный сезон.

Украина до начала отопительного сезона, который традиционно стартует в середине октября, накопит в подземных хранилищах более 20 млрд куб. м газа, что позволит спокойно пережить зиму.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя пока нерешенный вопрос с контрактом на транзит российского газа, срок действия которого истекает 31 декабря 2019 года.

"Уже накоплено 15 миллиардов кубометров газа. До 15 октября в запасах будет 20 миллиардов, может, даже больше, будет 21 миллиард. Это даст нам возможность абсолютно спокойно, что бы Россия не надумала, пройти отопительный сезон", - сказал он.

Гройсман сообщил о трехмесячном падении цены на газ

По его словам, нынешний Кабмин передаст следующему правительству страну в нормальном состоянии, чтобы она могла без срывов пройти следующий отопительный сезон.

Как сообщалось, на состоянию на 22 июля запасы природного газа в украинских подземных хранилищах после завершения предыдущего отопительного сезона (5 апреля 2019 года) увеличились на 71,6%, до 15,018 млрд куб. м.

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Все по теме:

Газ, Отопительный сезон, ПХГ, Хранилища газа, Владимир Гройсман.
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