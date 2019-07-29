Скачать
Понедельник, 29.07.2019
Слипачук: Новый парламент изменит состав ЦИК
Слипачук: Новый парламент изменит состав ЦИК
В суд передано дело об убийстве ветерана АТО Олешко
В суд передано дело об убийстве ветерана АТО Олешко
"Динамо" завоевало Суперкубок Украины
"Динамо" завоевало Суперкубок Украины
Сказочные пейзажи в работах Линн Гизаман (Фото)
Сказочные пейзажи в работах Линн Гизаман (Фото)

За этот год уже изъято более 250 тыс. поддельных евро

За этот год уже изъято более 250 тыс. поддельных евро
03:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В Украине из оборота изъято 251 тыс. поддельных банкнот евро.

В первой половине 2019 года из обращения было изъято около 251 тыс. поддельных банкнот евро. Более 80% из этих подделок составляли банкноты 20 и 50 евро, передаёт УНН со ссылкой на данные Европейского Центробанка.

Так, сообщается, что около 251 000 поддельных банкнот были изъяты из обращения в первой половине 2019 года, что на 4,2% меньше по сравнению со второй половиной 2018 года и на 16,6% меньше, чем в первой половине 2018 года.

Вероятность получить такую подделку очень мала, заявляют в банке, поскольку количество подделок остается очень низким по сравнению с количеством подлинных банкнот в обращении, которое неуклонно росло со скоростью, превышающей рост ВВП с момента их появления.

В 2018 году количество и стоимость банкнот евро в обращении выросли примерно на 5,6% и 5,2% соответственно. В настоящее время в обращении находится более 22 миллиардов банкнот евро общей стоимостью около 1,2 триллиона евро.

Стало известно, какие купюры чаще всего подделывают в Украине

В то же время, сообщают в банке, в первой половине 2019 года банкноты номиналом в 20 и 50 евро по-прежнему оставались самыми подделываемыми банкнотами, на них приходилось более 80% всех изьятых поддельных купюр.

Большинство подделок (97,2%) были обнаружены в странах еврозоны. Остальные были обнаружены в государствах-членах ЕС, не входящих в зону евро (2,1%) и в других частях мира (0,7%).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Евро, Валюта, Банк, Деньги, Подделка, Банкноты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фото ног польского велогонщика взбудоражило Сеть
02 На 6 участках во Львовской области пересчитают голоса: решение суда
03 Протесты в Москве: Климкин обратился к ПАСЕ
04 Гороскоп на завтра, 29 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Англичане снова недовольны Меган Маркл
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Глава Нацразведки США вскоре покинет свой пост
Глава Нацразведки США вскоре покинет свой пост
МИД Польши осудило насилие против митингующих в Москве
МИД Польши осудило насилие против митингующих в Москве
За этот год уже изъято более 250 тыс. поддельных евро
За этот год уже изъято более 250 тыс. поддельных евро
Не хуже снотворного: продукты, которые помогут уснуть
Не хуже снотворного: продукты, которые помогут уснуть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь