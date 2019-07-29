За этот год уже изъято более 250 тыс. поддельных евро

Новости Бизнеса: В Украине из оборота изъято 251 тыс. поддельных банкнот евро.

В первой половине 2019 года из обращения было изъято около 251 тыс. поддельных банкнот евро. Более 80% из этих подделок составляли банкноты 20 и 50 евро, передаёт УНН со ссылкой на данные Европейского Центробанка.

Так, сообщается, что около 251 000 поддельных банкнот были изъяты из обращения в первой половине 2019 года, что на 4,2% меньше по сравнению со второй половиной 2018 года и на 16,6% меньше, чем в первой половине 2018 года.

Вероятность получить такую подделку очень мала, заявляют в банке, поскольку количество подделок остается очень низким по сравнению с количеством подлинных банкнот в обращении, которое неуклонно росло со скоростью, превышающей рост ВВП с момента их появления.

В 2018 году количество и стоимость банкнот евро в обращении выросли примерно на 5,6% и 5,2% соответственно. В настоящее время в обращении находится более 22 миллиардов банкнот евро общей стоимостью около 1,2 триллиона евро.

В то же время, сообщают в банке, в первой половине 2019 года банкноты номиналом в 20 и 50 евро по-прежнему оставались самыми подделываемыми банкнотами, на них приходилось более 80% всех изьятых поддельных купюр.

Большинство подделок (97,2%) были обнаружены в странах еврозоны. Остальные были обнаружены в государствах-членах ЕС, не входящих в зону евро (2,1%) и в других частях мира (0,7%).